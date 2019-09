(il caso)- L’altra Sulmona dimenticata (3)

Sulmona, 19 settembre– Il nostro viaggio nella città di Sulmona continua ed andiamo oggi al palazzetto dello sport della città, sito in Viale venticinque Aprile, ad anche qui rinveniamo erbacce le quali hanno invaso parte dell’ingresso delimitato dal cancello, oltre ad aver invaso parte del marciapiede che costeggia il perimetro della struttura, posto a confine della stessa. Situazione ancora una volta di degrado della città anche in questa altra zona della Sulmona nuova.

Noi del giornale continuiamo ad andare in giro e a raccontare quello che non va auspicandone il ripristino. Senza voler dar luogo a polemiche, strumentalizzazione politiche, né offendere nessuno, ma la realtà che abbiamo dinnanzi gli occhi è di abbandono, degrado di molte zone della città. Sulmona si trova ad avere zone in siffatte condizioni. Ribadiamo che la gestione del bene pubblico è fondamentale per tutti.

Andrea Pantaleo