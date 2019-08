( il caso)- La città della .. confusione e delle incompiute

Sulmona, 31, agosto- In molti ricorderanno certamente la giornata di maltempo che mesi fa si abbatté su Sulmona caratterizzata da sradicamenti di alberi in alcuni punti della città, ed uno di essi cadde in Viale Giuseppe Mazzini, dinnanzi l’ex caserma della forze armate e davanti la villa comunale, fortunatamente senza provocare dnni apersone. Dopo mesi la situazione è praticamente rimasta immutata con l’area nella quale era l’albero che, tutt’oggi, è ancora transennata con la presenza del segnale di divieto di transito. Dopo mesi nulla è cambiato in quanto non si è provveduto a ripristinare l’area eliminando le transenne che delimitano l’area nella quale era l’albero caduto. Una situazione di degrado in città la quale non credo sia uno spettacolo decoroso per Sulmona. Senza voler dar luogo a polemiche, strumentalizzazioni, né offendere nessuno, ma l’auspicio è che l’area possa al più presto tornare ad esser presente in Viale Mazzini senza le transenne, ripristinando l’asfalto che ancora oggi risulta essere manchevole. La tutela della res pubblica e del bene pubblico rappresentano un piedritto fondamentale d’immagine per una città.

(A.P.)

Andrea Pantaleo