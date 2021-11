( il caso)- La buona sanità anche a Sulmona

Sulmona,24 novembre– In un momento in cui sempre più spesso balzano agli onori della cronaca i casi di malasanità, voglio raccontare la mia storia di “buona sanità” che ho vissuto nell’ospedale di Sulmona. Nelle scorse settimane, per un problema di salute, sono stato costretto a ricorrere alle cure del Pronto Soccorso dove sono stato assistito nel migliore dei modi. Di seguito è stato predisposto il mio ricovero presso il Reparto di Urologia per essere sottoposto a intervento chirurgico.

Nel momento di un ricovero in ospedale, in particolare in questo momento di pandemia in cui sono anche limitate le visite di parenti e amici, c’è sempre una certa apprensione e non nego la mia, però le mie preoccupazioni sono state subito dissipate.

Nel reparto, diretto dal dottor Giovanni Di Federico, ho trovato personale professionale e dedito ai pazienti. Ciascuno, nel proprio ruolo, si prende cura dei pazienti senza far mancare un sorriso, un’attenzione, un sostegno per cercare di alleviare il dolore. E questo è davvero importante, anzi necessario, per chi si trova ricoverato con problemi di salute.

Nel reparto ho incontrato persone e professionisti straordinari che voglio ringraziare perché penso che sia importante dimostrare riconoscenza nei confronti di chi, con passione e sacrificio, svolge quotidianamente il proprio lavoro nel migliore dei modi.

Hassan Yazdani