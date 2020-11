( il caso)- Iv: Abruzzo senza vaccini ma da Marsilio 1,2 mln per ritiro Napoli 

Sulmona, 6 novembre– “Nel pieno della pandemia e delle polemica tra regioni e governo nazionale, la Regione Abruzzo contrae un debito fuori bilancio di 1,2 milioni di euro, tagliando i fondi per il micro-credito, per finanziare il ritiro del Napoli Calcio in Abruzzo Lo dichiara Camillo D’Alessandro, deputato di Italia Viva.

“La convenzione sottoscritta dal Presidente Marsilio, già operativa da questa estate, prevede un automatico rinnovo fino a 14 milioni di euro. Questo accade mentre la Regione Abruzzo non riesce a garantire i vaccini per l’influenza, gli ospedali stanno scoppiando, mentre si muore davanti ai pronto soccorso. E tuttavia, il ‘presidente per caso’ Marsilio ritiene spendere 1,2 milioni l’anno per 12 giorni di ritiro del Napoli in Abruzzo trovando pure il coraggio di parlare e rilasciare interviste. Dovrebbe solo vergognarsi”, conclude