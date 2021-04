( il caso)-Invalida dalla nascita si vede finalmente riconosciuto l’assegno

Sulmona, 12 aprile- Non accettava l’idea che in un mondo ove a volte ci si deve confrontare con falsi invalidi ad essere esclusi dal beneficio economico fosse proprio chi,come nel caso di specie, l’invalidità ce l’aveva dalla nascita.Per questo motivo, stanca della mancata attribuzione di un diritto che reputava sacrosanto ed attratta dalla competenza maturata in anni di vicinanza ai più deboli, una donna di Sulmona si è rivolta all’avvocato Catia Puglielli alla quale sottoponeva il suo caso.

Disbrigate le incombenze di rito e rispettato l’iter che prevedeva il ricorso al competente giudice la cinquantenne sulmonese si è vista finalmente riconoscere nei giorni scorsi la giusta percentuale di invalidità e con essa l’attribuzione dell’ emolumento mensile.Comprensibile l’emozione e la soddisfazione della donna, dopo anni di attese, che è scoppiata a risultato acquisoito in un pianto liberatorio.Non appena venuta in possesso dell’omologa la donna, visibilmente soddisfatta, è scoppiata in un pianto liberatorio.Una storia che pur rispettando la volontà della donna a voler restare nell’anonimato non potevamo, atteso il lieto fine che l’ha caratterizzata, non evidenziarla.

Lucilla Di Marco