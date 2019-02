( il caso)-il sindaco  Casini sostiene  candidati non di Sulmona

Dopo la clamorosa denuncia lanciata questa mattina dal Consigliere comunale Fabio Pingue, si vanno accavallando in queste ore diverse reazioni e prese di posizioni fra candidati,partiti e movimenti. Oggi interviene anche Mimmo Di Benedetto per la lista ” Solidali e Popolari” che critica la posizione del sindaco Casini. Pare di Capire che la lunga corsa verso Palazzo Sam Francesco sia già iniziata- Ecco la nota di Di Benedetto

Sulmona, 4 febbraio- Le dichiarazioni con cui la sindaca Casini si schiera a sostegno della coalizione di centro destra alla “ Regionali”, disvlea, finalmente, del restio ciò che era del resti noto a tutti: la sua sopravvivenaza amministrativa che dipende esclusivamente dal suo ex Assessore del governo regionale di centro sinsitra che partecipa, oggi ( surrettiziamente) alla competizione elettorale con la moglie nelle fila del centrodestra, Cio, pone evidente,un problema di etica istituzionale, ancor prima che politico. La necessità della denuncia, cioè, del tradimento di quell’elettorato che aveva espresso consenso maggioritario ad una coalizione civica che a suo tempo aveva conquistato Palazzo San Francesco. Per restituire credibilità alla politica ci aspettiamo una netta presa di posizione di quei consiglieri comunali dell’Amministrazione Casini riconosciutesi in quel progetto civico con la immediata uscita dalla coalzione di maggioranza. Cioò vale, a maggior ragione,per il consigliere Fabio Pingue,candidato alle regionali nelle liste del centro sinistra che di questa amministrazione costituisce l’ago della bilancia con gli esponenti di prinmo pianoH cha a lui fanno riferimento: vedi il Presidente del Consiglio Katia Di Marzio e l’Assessore Antonio Angelone (h. 18,00)