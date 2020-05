( il caso)- Civiltà fai da te su Corso Ovidio a Sulmona

– Era molto tempo che andavo cercando una risposta del perché sulla questione mozziconi di sigarette, per Sulmona, non ancora si faccia niente.Eppure una legge che ne vieta assolutamente di gettarli a terra esiste. Quello che manca, evidentemente, visto che di mozziconi a terra Sulmona ne è piena, è una politica efficacemente dissuasiva come ad esempio il sanzionamento delle pratiche scorrette e, soprattutto per i fumatori pigri ( non tutti fortunatamente) e un po’ come succede in diverse altre città d’arte italiane,la presenza di apposite tabacchiere.