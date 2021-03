( il caso)-Cgil denuncia:”bambini in DAD Consiglieri regionali in presenza”

Sulmona, 2 marzo– La situazione difficile della Pandemia che stiamo vivendo e la diffusione sempre maggiore delle varianti più contagiose impone a tutti noi ulteriori sacrifici in termini di socialità e di rispetto dei comportamenti più virtuosi al fine di contenere il diffondersi del virus.Il Presidente Marsilio, con la sua ultima ordinanza del 27 febbraio scorso, ha imposto ulteriori misure di contenimento della Pandemia in relazione a specifiche situazioni sopravvenute di aggravamento di rischio sanitario istituendo diverse zone rosse, tra cui la città di Pescara, e prevedendo per gli studenti fino alle scuole primarie la DAD. Quest’ultimo provvedimento è molto incisivo, oltre che per i bambini, per le lavoratrici ed i lavoratori che devono conciliare vita privata e lavoro e che, qualora non residenti in zona rossa, non hanno la possibilità di utilizzare il congedo parentale retribuito al 50%. Sappiamo bene quanto questa pandemia abbia influito in termini occupazionali proprio sul genere femminile.Così in una nota Il Coordinatore regionale FF.LL Fp Cgil Abruzzo e Molise Luca Fusari e Paola Puglielli Segretaria regionale Fp Cgil Abruzzo e Molise

“Per queste ragioni- spiega ancora la Cgil– e in conseguenza del fatto che in Consiglio regionale è stato riscontrato positivo un Consigliere regionale e un altro potrebbe esserlo, tanto da sottoporre l’intero personale del Consiglio e i Consiglieri stessi a screening da compiere entro questa settimana, la Fp Cgil ha chiesto la sospensione, almeno per questa settimana, delle convocazioni delle Commissioni, Consiglio e riunioni da tenere in presenza o prevedere, almeno, che fossero effettuate in modalità remota come accade in altri Consigli regionali.

Il Consiglio regionale, infatti, prevede la presenza di Consiglieri, e di collaboratori degli stessi, provenienti da tutta la regione, comprese le zone rosse dove, tra l’altro, è purtroppo presente la variante inglese in misura importante. Per questo sarebbe, per prudenza, consiglio e attenzione, meglio evitare la presenza in sede di tutte queste persone. Tutti noi siamo chiamati a sacrifici per il contenimento del Virus in modo da poter tornare al più presto possibile ad una condizione di normalità. Lo sono i bambini, gli studenti, le madri e i padri, le lavoratrici e i lavoratori, i commercianti e gli artigiani, gli imprenditori. Per questo da chi deve essere esempio di correttezza ci si sarebbe aspettato un comportamento coerente a quello imposto a tutti noi.Invece niente, le sedute di Commissioni, Consiglio ed altro continueranno ad essere tenute in modo misto, ovvero anche in presenza. I Bambini in DAD i Consiglieri in presenza”.