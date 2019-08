( il caso)- Cammino del Perdono, a Sulmona scoppia la polemica

Sulmona, 19 agosto– Tra le spoliazioni che da secoli Sulmona sta subendo a tutto vantaggio della città dell’Aquila quella delle manifestazioni dedicate al Santo che ha scelto il territorio della Valle Peligna per maturare e approfondire il suo credo spirituale è la più eclatante e , proprio in questi giorni, ha raggiunto il suo culmine.Nella cartellonistica che indica i percorsi del cammino del perdono, infatti, il nome della città di Sulmona non compare da nessuna parte. Il tutto come se l’eremo e L’abazia da lui eretti non facessero parte del corredo storico di questo straordinario personaggio. L’Associazione di Promozione Sociale JAMM MO a tutto questo dice basta!

“Non è possibile, infatti, che gli sfarzosi scenari che caratterizzano il ricco cartellone degli eventi legati alla Perdonanza- scrive l’Associazione- siano circoscritti alla sola città dell’Aquila mentre a Sulmona non sono riservate neanche le briciole.Pensare altresi che il ricordo di Celestino V debba essere limitato esclusivamente alla emanazione della bolla papale da lui resa editto durante il suo breve pontificato in quel dell’Aquila è secondo noi estremamente riduttivo.Bene sarebbe coinvolgere, nelle ricorrenze e quindi nei festeggiamenti a lui dedicati, tutte le realtà che hanno permesso a questo grande Santo di elaborare l’idea del Giubileo quale forma di redenzione di ciascun cristiano. Nel momento in cui si prendono contatti attraverso i componenti della Giostra- conclude la nota– ignorare Sulmona perfino nelle indicazioni dei percorsi di Celestino rasenta lo sberleffo per antonomasia. Il tutto come se il Santo non avesse vissuto più diversi decenni a Sulmona. L’Aps JAMM MO si batterà affinché a questo scempio venga posta la parola fine. Intanto oggi iniziamo con l’evidenziare la clamorosa quanto indelicata omissione “. (h. 13,00)