” Il canestro della solidarietà”, la manifestazione rinviata. Ecco perchè

Sulmona,6 settembre– Riteniamo doveroso informare la cittadinanza che siamo stati costretti ad annullare la manifestazione “Il canestro della solidarietà”, organizzata dalla nostra Associazione a scopo di beneficienza, e inserita nel “Cartellone Estivo 2018” del Comune di Sulmona, per gli imminenti sabato 8 e domenica 9 settembre.Lo scrive in una nota Loredana La Civita Presidente Associazione Basket Centro Abruzzo.

“La decisione è stata determinata- spiega ancora La Civita– dai ritardi e dalle difficoltà a ricevere gli adeguati riscontri amministrativi alle nostre richieste per la realizzazione della predetta manifestazione. Ciò ci ha posto in una condizione di incertezza non compatibile con i tempi necessari per la sua concretizzazione e con le garanzie da fornire ai soggetti che a vario titolo avrebbero dovuto partecipare.Un sentito ringraziamento va a tutti coloro che con la loro collaborazione e disponibilità, il loro impegno e sostegno, ci hanno permesso di credere fortemente nella bontà dell’iniziativa e nella possibilità che venisse attuata. Chiediamo scusa a tutti, ma l’inaspettato esito non è dipeso dalla nostra volontà”. (h. 20,30)