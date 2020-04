Il bel gesto del Presidente Sospiri

Sulmona, 22 aprile- “Mettiamoci testa bassa a lavorare per recuperare molto velocemente il tempo perso, porgendo le nostre scuse a chi sta pagando il nostro ritardo, poi arriverà anche il tempo per chiarire modalità e responsabilità per tale errore», . «Sull’emergenza Covid-19 la Regione Abruzzo ha adottato in modo efficiente ed efficace misure straordinarie che hanno permesso al nostro territorio di eccellere nel contenimento della pandemia. È però evidente che sui ritardi nella trasmissione delle pratiche della cassa integrazione in deroga sono stati fatti degli errori”.Lo dice stamani in una intervista rilasciata al quotidiano abruzzese Il Centro, il Presidente del Consiglio regionale abruzzese Lorenzo Sospiri “La macchina si è arrestata e non doveva accadere perché- spiega il Presidente del Consiglio- già in tempi non sospetti, avevamo evidenziato tale rischio che avremmo dovuto impedire, a ogni costo. Parliamo di lavoro, di occupazione, di migliaia di famiglie che da due mesi sono senza stipendio e che contano su quella misura per la sopravvivenza. Il dato non ci piace: sappiamo che il provvedimento riguarda almeno 10mila 64 aziende, per 25mila 561 dipendenti, con una richiesta di cassa in deroga pari a 5 milioni 445mila 414 ore, che saranno coperte con un fondo di 44 milioni 107mila euro. Alle 17,30 di ieri abbiamo verificato che, dei 10.578 iter generati, ne erano stati inseriti solo 382 e non possiamo accettarlo”. Non c’è che dire davvero un bel gesto quello di Sospiri che onora le Istituzioni e la politica anche perchè non capite tutti i giorni prendere atto che un politico abruzzese, pur essendo uomo di parte ma garante di una delle Istituzioni piu’ prestigiose, assuma un atteggiamento simile.(h.8,00)