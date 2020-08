Il 15 agosto, la Festa di Ferragosto

Sulmona, 14 agosto- Tutti ci accingiamo a festeggiare nuovamente la festa di ferragosto la quale è fissata il quindici del mese di agosto. Essa è festa assai arcaica, millenaria, secolare; soffermandoci alla storia del ferragosto va asserito che, il termine, deriva dalla lingua latina “feriae Augusti” il riposo di Augusto in onore e alla memoria di Ottaviano Augusto il quale è stato imperatore romano, dal quale prende il nome il mese di agosto. Tale periodo è stato di feste, riposo, goliardia, ed è introdotto dall’imperatore Augusto nel diciotto avanti Cristo; la festa pone fine alle mesate di lavoro. In tutto l’impero di Roma si organizzano feste, corse di cavalli, balli, canti. Tal festa è stata pagana ma, nel corso della storia, sarà unita alla chiesa cattolica, al cristianesimo, con l’introduzione il giorno del quindici di agosto dell’Assunzione di Maria. Il giorno di ferragosto per la città di Sulmona, nel corso della storia, ha significato la seconda edizione annuale della Giostra Cavalleresca dell’era antica. Una festa per la millenaria città di Sulmona la quale ha coinciso per secoli con il vetusto torneo equestre, il quale ha visto giungere in città cavalieri da ogni località del regno nel quale Sulmona era insita, con il sogno di aggiudicarsi l’ambita vittoria finale. L’ultima Giostra della città dell’era antica ha luogo sabato 15 agosto 1643 e vede la vittoria di Scipione Tabassi, il quale si impone al nobile Scipione Aldana. In antico la giostra si tiene due volte l’anno nel mese di marzo il giorno 25 festa dell’Annunciazione, ed in quello del 15 agosto solennità dell’Assunzione. Fra le manifestazioni storiche di rilievo spicca anche la processione notturna, la quale si tiene a Roma, nella Roma del medioevo, famosa per il suo corteo storico. Una festa, quella di ferragosto, la quale accomuna milioni di persone e che rappresenta il prezioso legame fra presente, passato, con uno sguardo al futuro. Buon ferragosto erga omnes.

Andrea Pantaleo