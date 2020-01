Il 1 febbraio la presentazione del progetto Mo.Ve.Te (Roma-Pescara-L’Aquila).

Sulmona, 3 gennaio– Sarà presentato il prossimo 1 febbraio ( sabato) ad Avezzano alle ore 16,00 presso il Castello Orsini-Colonna il progetto Mo.Ve.Te. per la linea potenziata veloce Roma-Pescara-L’Aquila. Secondo i promotori dell’iniziativa “ Al di là di migliaia di vuote parole,non esiste da parte di Ferrovie dello Stato alcun progetto,anche di massima,per la realizzazione della linea veloceRoma-Pescara l’Aquila.Gli abbozzi di progetto d’intervento sinora prospettati tendono a spezzare la continuità della linea,anziché a collegarea dove relezone interne della regione e queste con la capitale.E anche le chiacchiere si sono sempre spese su costosissimi tracciati legati a‘corridoi’ TAV di alta capacità:ilmodo perfetto per non realizzare niente.Inoltre lostato delle ferrovie abruzzesi è disperante,a fronte di continui e strategici progetti e lavori sulle linee sia del nord che delSud-Italia.La verità è che l’Abruzzo non conta niente, non è un bacino elettorale sufficientemente interessante perché a livello nazionale si decidano investimenti all’altezza delle necessità”. (h. 19,00)