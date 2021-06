I sulmonesi che onorano la città in Italia e nel mondo

Si tratta di tre imprenditori della nostra città protagonisti nel campo della moda e del Made in Italy. Questa mattina l’Amministrazione comunale, nel corso di una bella cerimonia che si è svolta a Palazzo San Francesco, ha voluto tributare il riconoscimento dell’intera comunità e della Istituzione perchè considerati “ veri ambasciatori” di quella Sulmona che piace tanto alla gente e che si fanno apprezzare per quanto hanno fatto, e fanno quotidianamente,ma anche per il loro legame al territorio”.

Sulmona, 15 giugno- “E ‘ come ricevere una carezza dalla mamma” queste le parole con cui l’imprenditore sulmonese Mauro Cianti ha ringraziato la città di Sulmona nella persona del sindaco Anna Maria Casini per aver voluto conferire a lui,Cinzia Cinotti e ad Ennio Orsini un riconoscimento importante.

In un momento storico tanto delicato per i giovani ed il loro futuro prfessionale il sindaco ha avverto l’urgenza di premiare e portare all’attenzione della comunità l’esempio virtuoso di tre imprenditori che si sono fatti strada nel mondo prtando orgogliosamente in alto il nome della città. Uno dei mali della nostra società è sicuramente il consumismo sfrenato: troppe cose si comprano e si buttano nuove con piccole pecche che richiederebbero solamente una minima manutenzione, e non si si preoccupa dell’inutile spreco di materie prime essenziali né dell’inquinamento inutilmente cagionato

Mauro Cianti creatore_ del marchio di jans Don the Fuller venduito in tutto il mondo ha pposto l’accento sulla sostenibilità del lavoro dimostrando di essere da sempre particolarmente sensibile al tema dell’economia e dei consumi tanto che la sua azienda si è meritata un importante certificazione concessa solamente alle aziende amiche dell’ambiente

Cinzia Cinotti è una “ stilista per gioco” quando è nata la sua primogenita Ludovica nel 1994,ha iniziato a disegnare abitini per lei e… non si è piu’ fermata. Oggi “Piccola Ludo” è una linea di alta moda per bambini e conta duecento punti vendita in Italia,una cinquantina all’estero,tre negozi monomarca in Italia, con la prossima apertura a Roma.

Di recente è nata anche la linea donna “ Lavi” che in occasione della faschion week milanese non si è lasciata intimidire dai giganti della Moda ed ha ricevuto grandissimo e unanime consenso.

Ennio Orsini ha avuto il coraggio di lasciare gli studi di ingegneria che con grandi sacrifici i suoi genitori gli avevano assicurato,per seguire il suo sogno: oggi effettua interventi di dermopigmentazione,tiene conferebnze in tutto il mondo,scrive libri,ha creato un franchising in cui vengono utilizzte apparecchiature che lui stesso progetta ed usa. È un vulcano di idee e di inziitive. Soprattutto è un ragazzo sensibile,dimostra di avere molto a cuore i prpblemi delle persone,problemi di matura fisica,si, ma che purtroppo spesso hanno gravi ripercussioni psicologiche,e cerca di alleviarli con tecniche e soluzioni a dir poco incredibili. Non solo.Fiero delle sue origini si è autoproclamato ambasciatore di Sulmona nel mondo, facendo conoscere la città ed i suoi meravigliosi confetti ovunque vadano lui,il suo knowhow

A queste eccellenze nostrane il sindaco e la Giunta comunale hanno consegnato una targa ed un prezioso volume,nella speranza che il loro esempio,la passione,la creatività,lo spirito di sacrifico che li contraddistingono siano insieme modello e monito per le generazioni presenti e future.

Le motivazioni dei riconoscimenti

Mauro Cianti, presidente e fondatore dell’azienda produttrice di jeans di alta qualità “DON THE FULLER“: “per essersi distinto a livello internazionale nel campo dell’imprenditoria della moda sostenibile, conservando intatto l’amore per la sua Città”.

Cinzia Cinotti, stilista e presidente dell’azienda che produce abbigliamento alta moda per bambini “PICCOLA LUDO”: “per essersi distinta con estro e creatività nel campo dell’imprenditoria della moda portando il nome della Città di Sulmona oltre i confini regionali e nazionali.

Ennio Orsini esperto e maestro internazionale nel campo della dermopigmentazione: “per aver esportato talento e creatività in Italia e nel mondo distinguendosi nel campo della dermopigmentazione, conservando orgoglio e amore per la Città di Sulmona”.

Il sindaco Casini e il significato dell’iniziativa

“Con questa iniziativa abbiamo voluto promuovere la meritocrazia, con la consapevolezza che questi giovani talenti possano essere un eccellente esempio di imprenditori che hanno creduto nel proprio territorio, da dove sono partiti per portare nel mondo il nome di Sulmona. A loro- ha spiegato il sindaco della città Anna Maria Casini- va il nostro grazie per aver investito creando occupazione, credendo nel talento e facendo valere le proprie qualità per far emergere la grande professionalità e riuscendo così a raggiungere alti livelli di professionalità e successo. Questo non può far altro che renderci orgogliosi e fieri e ci motiva a sostenere queste esperienze come esempio per le nuove generazioni, soprattutto in questa epoca di ripartenza e rilancio dove la fiducia è importante per guardare al futuro con coraggio e determinazione. A nome della Città esprimo le più sentite congratulazioni alle eccellenze della nostra terra, affinchè possano raggiungere sempre più alti traguardi rendendoci sempre più orgogliosi”.

Francesca Di Luca