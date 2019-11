I primi cinquanta anni della Regione Abruzzo

La prossima primavera ricorre un’anniversario straordinario con la nascita delle Regioni a Statuto ordinario avvenuta nella primavera del 1970. Molte le iniziative programmate. Un pezzo di storia importante che ha segnato il cammino dell’Abruzzo e del Paese caratterizzato da tanti fatti,positivi e negativi,che si sono accavallati in questi anni. La seduta d’insediamento presieduta da Giustino De Cecco avvenne il 6 luglio 1970. Il Primo Presidente del Consiglio invece Emilio Mattucci venne eletto il 18 luglio 1970 e rimase in carica fino al 4 luglio 1975. Nella seconda legislatura Mattucci (DC) venne eletto nuovamente Presidente dell’Assemblea e rimase in carica fino al 1 marzo 1977 quando fu eletto Arnaldo Di Giovanni (Pci) che rimase in carica fino al 6 aprile 1979. Lo stesso giorno fu eletto il sulmonese Giuseppe Bolino(Democrazia Cristiana) e concluse la seconda legislatura. Bolino fu rieletto Presidente agli inizi della terza legislatura 7 luglio 1980 e restò in carica fino al dicembre dello stesso anno quando nacque un nuovo governo regionale che assegnava la Presidenza del Consiglio al socialista Egidio Marinaroi. Altro sulmonese eletto Presidente del Consiglio fu Paolo Pizzola

Sulmona, 12 novembre– “Il 2020 sarà l’anno della ricorrenza dell’istituzione delle Regioni e quindi anche l’Abruzzo festeggerà il cinquantesimo dalla prima seduta svoltasi il 6 luglio 1970”. Così Roberto Santangelo, vicepresidente vicario del Consiglio regionale ha annunciato la sua prossima iniziativa legislativa. “Proprio per questo ho voluto presentare un progetto per promuovere eventi celebrativi in coincidenza di questo importante anniversario. Un disegno di legge che il Presidente del Consiglio regionale, Lorenzo Sospiri, ha prontamente sottoscritto.

Tra marzo e luglio 2020 si svolgeranno iniziative e giornate di studio proprio per promuovere i temi del regionalismo nei territori delle nostre quattro province, anche se l’evento celebrativo vero e proprio si terrà a L’Aquila e Pescara”, ha aggiunto Santangelo. “Questa proposta non va intesa come un’iniziativa autoreferenziale. L’intento è quello di aprire un confronto sul ruolo centrale dell’Istituto delle Regioni nel processo di crescita democratica, di partecipazione e di sviluppo del territorio nel significato più ampio, come previsto dal dettato Costituzionale, proprio perché diventino patrimonio di tutti i cittadini abruzzesi”.

“La riforma del Titolo V della Costituzione, il superamento delle ‘leggi-Cornici’, l’avvento della Legislazione concorrente sono solo alcune delle tappe che le Regioni hanno percorso in questi cinquantenni di regionalismo verso il federalismo differenziato”. “Il dibattito è aperto. Abbiamo l’esigenza di tutelare l’unità economica e sociale del Paese nel rispetto dei diritti civili e sociali delle persone secondo il principio di sussidiarietà e secondo procedure che prevedano interventi del governo centrale a difesa degli Enti locali, in un quadro in cui di rispettivi diritti e doveri siano sostanzialmente in equilibrio”. “Il previsto coinvolgimento dei territori, nell’articolazione provinciale, vuole essere un momento di vero incontro per riscoprire, confermare ed approfondire il ruolo, le attività e la missione dell’Ente Regione. Vuole essere l’occasione per far divenire maggiormente partecipi i cittadini, in particolare i giovani, di una Istituzione che deve essere sentita e vissuta come una casa, una fucina ove trovano accoglienza le idee e la visione di futuro di cui sono portatori”, ha concluso Santangelo (h.12,30)

nella foto: la copertina del libro di Veruska Verratti pubblicato dal Consiglio regionale nell’ambito delle iniziative editoriali curate dall’Ufficio Stampa dell’Assemblea regionale. La Collana di Studi Abruzzesi fu ideata dal prof. Giuseppe Bolino appena insediatosi alla guida dell’Assemblea regionale abruzzese. All’interno della Collana sono stati pubblicati studi e ricerche di indubbio valore culturale e scientifico di grande attualità, quindi assai utili, anche in questo complicato momento politico che le Regioni ed il Paese stanno attraversando