In migliaia a Cocullo per il rito di San Domenico Abate

Cocullo, 1 maggio- In migliaia anche quest’anno hanno raggiunto il piccolo borgo abruzzese di Cocullo, per assistere al tradizionale rito legato a San Domenico Abate, cerimonia religiosa meglio nota come il rito dei serpari, evento che si ripete il primo maggio di ogni anno. Molti i turisti, fedeli, curosi che fin dalle prime ore del mattino hanno invaso il paese

La santa messa è stata officiata da Monsignor Michele Fusco, vescovo della diocesi di Sulmona Valva. Nel corso della mattinata è stato possibile come sempre, grazie alla disponibilità dei serpari, di potersi avvicinare ancora una volta per poter ammirare gli esemplari di serpenti della specie denominata cervone, particolarmente innocui. Si è realizzato ancora una volta il contatto fra l’uomo e l’animale, con i serpenti i quali destano sempre fascino e forse finanche mistero.

Vi è stato anche il corteo con le ragazze del paese nel tradizionale costume antico di Cocullo con indosso i serpenti. Piazza della Madonna delle grazie era colma in ogni ordine di posto, con i fedeli in attesa dell’uscita della processione la quale, a mezzogiorno, è uscita dalla chiesa accolta da un lungo, emozionante applauso da parte della folla.

Lo stendardo di colore verde preceduto dalla banda musicale ha aperto come da tradizione la processione, seguito dal simulacro di San Domenico abate, coperto dai serpenti. Il corteo processionale si è snodato percorrendo le vie principali del paese Presenti i comuni di Cocullo, Villalago, Bugnara con i gonfaloni e le rispettive rappresentanze politico istituzionali, autorità militari. Folclore, religione, tradizione, si uniscono in questo rito antichissimo abruzzese, rappresentando e realizzando una trilogia affascinante, suggestiva.

Tutti erano coinvolti ed affascinati dai serpenti: grandi e piccoli, giovani e meno giovani, intere generazioni sia italiane, sia estere, unite dal non voler mancare a Cocullo per il rito dei serpari. L’ Abruzzo conserva le sue tradizioni le quali suscitano sempre nuove emozioni; ogni volta che si assiste nuovamente ad una celebrazione religiosa la memoria non può che andare lontano, rievocando la storia delle popolazioni dell’Abruzzo, con i loro valori tramandati dai progenitori. Il rito di San Domenico Abate è appuntamento storico culturale e folcloristico ormai entrato di diritto nel patrimonio dell’Unesco, quale patrimonio storico secolare da preservare. Gli eventi proseguiranno anche questo pomeriggio a partire dalle ore diciotto con la funzione del bacio della reliquia; a seguire in serata, a partire dalle ore ventuno e trenta, vi sarà il tradizionale concerto bandistico.

Il rito religioso di San Domenico Abate realizza come sempre l’affascinante contatto fra l’uomo e l’animale, in tal caso i serpenti, animali che destano sempre fascino e curiosità. San Domenico è stato un monaco benedettino il quale ha fondato innumerevoli monasteri. Incantevoli borghi, città d’arte e cultura, suggestivo ambiente naturale evocanti momenti, tradizioni, quel passato che l’emigrazione non ha cancellato: prezioso passato splendidamente evocato nella meravigliosa manifestazione d’inesprimibile emozione. Vita semplice, ricca di valori tramandati dai progenitori: saggezza, operosità, dignità la carta d’identità. Cocullo è una della tante realtà della regione Abruzzo avente un patrimonio secolare da preservare, conservare.(h. 16,30)

Andrea Pantaleo