I luoghi piu’ amati d’Italia:l’Eremo di Sant’Onofrio al Morrone si conferma nella Top Temp

Sulmona, 18 settembre-A soli quattro mesi dal lancio I Luoghi del Cuore hanno raccolto ben un milione di voti! La X edizione del Censimento dei luoghi italiani da non dimenticare, promosso dal FAI in collaborazione con Intesa Sanpaolo, si conferma di grande successo: oltre 30.000 i luoghi segnalati, mentre i voti sono già più del doppio rispetto allo stesso periodo dell’edizione 2018.

Con il secondo aggiornamento di classifica avvenuto in questi giorni sono stati sommati i voti cartacei ai voti online; con 9295 voti raggiunti, l’Eremo Celestiniano di Sant’Onofrio al Morrone rimane nella Top Ten dei dieci luoghi più amati d’Italia e primo in Abruzzo.

Felici del risultato, i volontari del Gruppo FAI Sulmona-Tre Valli invitano i cittadini di Sulmona e tutti gli abruzzesi a non demordere ed a continuare a votare e far votare per l’Eremo di Sant’Onofrio al Morrone affinché rimanga stabile nelle prime posizioni e riesca ad ottenere il finanziamento per il restauro dei preziosi affreschi trecenteschi e a tenere alta la bandiera dell’Abruzzo. Il censimento terminerà il 15 dicembre.

Perché partecipare a I Luoghi del Cuore?

Sensibilizzazione: Per sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza di proteggere e valorizzare i beni del nostro territorio

Conoscenza: Per contribuire a portare i luoghi che più amiamo all’attenzione della comunità e delle istituzioni locali e, se i voti raccolti sono numerosi, anche nazionali.

Tutela e Valorizzazione: Perché il censimento rappresenta un’azione efficace per innescare un processo virtuoso di tutela e per prendersi cura del nostro patrimonio.

Votate l’Eremo di Sant’Onofrio al Morone al seguente link: https://www.fondoambiente.it/luoghi/eremo-di-sant-onofrio-al-morrone