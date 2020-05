I luoghi del cuore FAI: il Polo Liceale Ovidio sostiene l’Eremo di Celestino V

Sulmona, 18 maggio- Arroccato sulla parete rocciosa del Morrone, affacciato sul tempio italico di Ercole Curino e circondato da un incantevole contesto ambientale, l’Eremo di Sant’Onofrio è il “luogo del cuore” di Sulmona e degli abruzzesi, testimone di importanti vicende storiche e spirituali che ruotano intorno alla figura del papa Celestino V.

Il Polo Liceale Ovidio sostiene da sempre questo preziosissimo patrimonio artistico e culturale del proprio territorio, candidato dal FAI tra i luoghi del cuore, anche attraverso diverse iniziative quali “Apprendisti Ciceroni” in convenzione proprio con il Fondo Ambientale Italiano, progetti di conoscenza, sensibilizzazione e valorizzazione: tra questi “Eremi in 3D” è sicuramente il più significativo ed articolato, un progetto che promuove l’Eremo di Celestino V ponendosi come obiettivo la sensibilizzare ai valori del rispetto, responsabilità e tutela del patrimonio locale.

“Attraverso un percorso di Alternanza scuola lavoro di conoscenza del monumento- spiega la Dirigente Scolastica Caterina Fantauzzi– con escursioni guidate sul posto, laboratori di educazione ambientale ed artistico/storica con esperti del settore, laboratori di ricerca, analisi rielaborazione documenti e testi e soprattutto un laboratorio didattico digitale, gli studenti dell’IIS Ovidio, coinvolti in prima persona, avvalendosi di metodologie innovative che hanno permesso di implementare le competenze Stem, hanno ideato progettato e creato un dispositivo audio tattile interattivo stampato in 3 D che riproduce l’Eremo di Celestino V sul Morrone, il quale fornisce informazioni su architettura, storia, cultura, religione, folklore e contesto naturalistico. Il dispositivo è un interessante strumento di promozione turistica che garantisce l’accesso alle informazioni da parte dei visitatori non vedenti e stranieri. Gli studenti hanno avuto la possibilità di rinsaldare il legame con il territorio per valorizzarlo attraverso una fruizione innovativa, contribuendo concretamente al tema dell’utilità culturale e sociale.

l progetto è stato ospite di European Edition Maker Faire, Unesco Edu Wegil, Terra Reale 4.0 Futura Pescara ed è stato premiato nella Mostra dei patrimoni del Futuro al Museo Archeologico di Napoli.

Oggi gli studenti del Polo Liceale OVIDIO sostengono ulteriormente questo emozionante luogo del cuore, vero gioiello d’arte del territorio locale, aderendo con entusiasmo all’iniziativa promossa dal FAI “I luoghi del cuore” ed invitano tutti ad esprimere il proprio voto favorevole all’Eremo celestiniano , collegandosi al sito https://www.fondoambiente.it/luoghi/eremo-di-sant-onofrio-al-morrone?ldc “.