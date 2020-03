“I Giustiziati di Sulmona”, la conferenza dell’Avvocato Lando Sciuba

Sulmona, 5 marzo– Conferenza interessante quella che si è avuta a Sulmona, nell’aula magna dell’Istituto d’Istruzione Superiore Ovidio, tenuta dall’avvocato Lando Sciuba, avente come tema “I Giustiziati di Sulmona”; la conferenza rientra negli appuntamenti culturali dell’Università Sulmonese della Libera Età. Il momento storico descritto da Sciuba è il periodo della seconda guerra mondiale, con particolare riferimento al settembre del millenovecentoquarantatre, a seguito della diramazione dell’armistizio firmato a Cassibile il tre settembre dall’Italia di fronte al generale Dwight Eisenhower, comandante in capo delle forze alleate.

Nella città di Sulmona vi è il tribunale di guerra tedesco il quale pronuncerà sentenze di morte, ma anche d’assoluzione, con processi per avvenimenti che hanno avuto luogo nel territorio sia della città di Sulmona, sia dei comuni limitrofi. Il tribunale di guerra germanico si è occupato di circa venti, trenta processi, condannando a morte dieci, dodici persone, ma pronunciando anche sentenze di assoluzione. Lo stato occupante, lo stato germanico, nel corso di tale periodo della storia ha proceduto ad applicare le leggi miliari nell’interesse dell’apparato militare. Il potere giurisdizionale si è manifestato ed è stato messo in atto tramite l’emanazione dei bandi militari, previsti dalle leggi militari di guerra, istituto del diritto militare previsto anche dalla legge di guerra italiana, ed esattamente dal Regio Decreto otto luglio millenovecentotrentotto numero millequattrocentoquindici.

Inoltre, la Convenzione dell’Aia del millenovecentosette, trattato di diritto internazionale sugli usi e le leggi della guerra per terra, in vigore in tal momento storico, nella sezione III reca precise disposizioni circa le funzioni che, l’autorità militare nel territorio occupato, possiede e può attuare. La prima sentenza del Tribunale Militare di Guerra Germanico, emanata nella città di Sulmona, è pronunciata il cinque ottobre millenovecentoquarantatre nei confronti di cittadini del territorio peligno; é prevista una revisione del processo da parte di una persona diversa rispetto a chi ha pronunciato la sentenza di primo grado ma, tale realtà, non può essere considerata un vero e proprio processo d’appello.

Le persone che saranno processate e condannate sono cittadini di Roccacasale. Ed esattamente Giuseppe D’Eliseo, Antonio D’Eliseo, Giuseppe De Simone, Antonio Taddei, che verranno fucilati dinnanzi il cancello del cimitero di Sulmona. Altra persona che sarà condannata a morte sarà Michele Del Greco, di Anversa degli Abruzzi, per aver dato ospitalità a prigionieri fuggiti dal campo di concentramento di Fonte D’Amore. Michele Del Greco sa di andare incontro a rischi enormi ma, malgrado ciò, darà loro ospitalità; questo gli costerà la vita. Viene fucilato all’alba del ventitre dicembre. Eventi ripercorsi dall’Avvocato Lando Scuba che dovranno essere sempre ricordati con rispetto, memoria indelebile. Dopo l’otto settembre millenovecentoquarantatre l’Italia vede due anni di guerra civile, con le famiglie che saranno divise, con i figli che aderiranno alcuni nella Repubblica Sociale Italiana, altri nelle forze di liberazione. Fratelli contro fratelli, sorelle contro fratelli, se sol si pensa alle volontarie della Repubblica Sociale Italiana.

La magnifica, indimenticabile, imperitura gioventù italiana. sarà travolta dagli eventi orribili della seconda guerra mondiale, con i suoi avvenimenti raggelanti; si avranno anche momenti di ospitalità, aiuto, sensibilità, affetto, amore, i quali sono stati le luci nelle tenebre della guerra. Si avranno rappresaglie dall’una e dall’altra parte seminando dolore, morte. La guerra civile italiana è una delle pagine fra le più nere della storia contemporanea dell’Italia. Una delle testimonianze più significative e dolorose, di quanto accaduto, è rappresentata dai numerosi cimiteri di guerra nei quali riposano i caduti italiani sia della Resistenza, sia della Repubblica Sociale Italiana, oltre ai cimiteri di altre nazioni. Tali avvenimenti ricordati dall’Avvocato Lando Sciuba nella sua conferenza sono la memoria indelebile di quanto accaduto; ricordare tutto e tutti è dovere civico, sociale, morale, etico.

Andrea Pantaleo