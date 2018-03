I giovani e il lavoro. Se ne parla domani a Sulmona

L’iniziativa è stata promossa Uiltemp Abruzzo, il sindacato rappresenta e tutela i cosiddetti “Atipici”

Sulmona, 18 marzo– Il lavoro che cambia e il futuro dei giovani abruzzesi. E’ questo il tema centrale del III Congresso di Uiltemp Abruzzo, il sindacato rappresenta e tutela i cosiddetti “Atipici”, quel mondo di lavoratrici e lavoratori in somministrazione, parasubordinati, a progetto, lavoratori con partita iva e titolari di forme di autoimpiego, in programma domani, lunedì 19 marzo a Sulmona.

Un appuntamento importante anticipato da un’intensa fase preparatoria all’insegna della concretezza e terminato con l’incontro di orientamento degli studenti del Polo Scientifico Tecnologico “E. Fermi” di Sulmona, in particolare delle classi quinte ( Liceo Scientifico, Iti, Itc, Geometri), in cui sono state coinvolte 5 Agenzie per il Lavoro del territorio abruzzese ed i ragazzi hanno avuto modo di preparare un curriculum vitae e come si affronta un colloquio di lavoro.Un’iniziativa che ha riscosso successo presso gli studenti e che culminerà nella giornata di lunedì 19 marzo, che si articolerà in due momenti.

Dalle 9:00 , alla Rotonda di San Francesco, Corso Ovidio, le Agenzie per il Lavoro coinvolte ( Quanta, Adecco, Manpower, Humangest, Alma) animeranno degli stand per incontrare gli studenti del Polo Scientifico e Tecnologico per simulare un colloquio di lavoro e inserire i curriculum nelle loro banca dati; inoltre l’incontro è rivolto anche ai disoccupati del territorio che vorranno proporsi per sostenere un colloquio e prendere visione delle offerte di lavoro delle agenzie.

Alle 9:30, nella sala convegni della Comunità Montana , in via Angelone, si svolgerà il Congresso Uiltemp Abruzzo all’interno del quale ci sarà un dibattito sul tema: “ Giovani e lavoro, quale futuro” con la partecipazione di rappresentanti del mondo della scuola, dell’università, delle aziende, delle istituzioni e del sindacato. Sono stati invitati ad intervenire la neo senatrice, Gabriella Di Girolamo, l’Assessore al Lavoro della Regione Abruzzo, Andrea Gerosolimo, il sindaco di Sulmona Annamaria Casini, le aziende del territorio LFoundry, Gruppo Pingue, Casartigiani, il Dirigente Scolastico, Massimo Di Paolo e le Agenzie coinvolte.

Per il sindacato saranno presenti il segretario regionale Uiltemp Abruzzo, Maurizio Sacchetta, il segretario Generale Uil Abruzzo, Michele Lombardo, la segretaria nazionale Uiltemp , Lucia Grossi, il presidente del Centro Studi Uil Nazionale, Roberto Campo.