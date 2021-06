I due volti della nostra città: che fare ?

Ieri la bella iniziativa di festa che ha visto protagonisti i bambini della nostra città trascorre una giornata straordinaria all’interno parco fluviale rivitalizzazzato e restituito,grazie al prezioso lavor dei volontari e di tanti altri cittadini, nella sua integrità alla città. Nel corso della notte la città devastata da rifiuti e carte lungo Corso Ovidio grazie a quel grado di inciviltà che stenta a scomparire. Stamani lo spettacolo che si prsentava agli occhi della gente era indescrivibile ma sugli incnvili la condanna è stata unanime

Sulmona, 20 giugno -Stamattina ho voluto farmi come di consueto un giro tra le pagine dei media locali per tenermi aggiornato sulle ultime novità. Nel farlo ho avuto modo di ottenere una dimostrazione tangibile di quanto sia eccessivamente ampio il divario che divide ultimamente il grado di civiltà degli adulti da quello dei bambini.

Il contrasto che emerge tra il “barbaro” modo di trattare l’ambiente da parte dei più grandi( fortunatamente non da tutti) rispetto a chi il mondo lo vede con gli occhi di chi si impegna a voler rispettare il creato ripulendolo dalle malefatte dei “grandi” è davvero notevole. Ho rimirato in questi mesi l’immenso lavoro fatto dai volontari culminato in una giornata delle più belle opere di educazione ecologica che abbia mai visto a Sulmona, tenutasi ieri al parco fluviale e che ha visto i bambini ergersi a paladini del rispetto dell’ambiente.

Stamattina, invece (anche se non sono mancati riscontri nei giorni scorsi) l’immagine che ha molto impressionato i miei occhi non è stata quella della pinzetta raccogli rifiuti imbracciata dal bambino di turno dedito a partecipare con innata volontà e gioia a ripulire panchine e parchi dall’immondizia lasciata là dai ” grandi” ma quella indecorosa, oltre che incivile, di un tratto di corso Ovidio ( quello che si offre al prospetto di P alazzo dell’Annunziata per intenderci) ricolma di rifiuti post movida.

Cosa dire poi della scalinata prospiciente il palazzo più bello di Sulmona imbrattata da evidenti scoli di bibite? Molti diranno che il Comune sta lì per questo e che le tasse che si pagano debbano servire anche per ovviare al gesto barbaro dell’incivile di turno ( in parte questo pensiero mi trova d’accordo visto che non tutti siamo stati educati alla stessa maniera). Tuttavia non posso non rimarcare il fatto che qualcosa per evitare tutto questo si deve fare.

Non mi dispiacerebbe a tal proposito vedere riportare nei programmi di chi vorrà farsi eleggere nella prossima tornata ellettorale-amministrativa un paragrafo dedicato al tema del rispetto dell’ambiente. Intanto fatemelo dire… a Sulmona ( e non solo) in questi ultimi tempi i bambini hanno dimostrato di saperci fare di più dei molti incivili “grandi” in materia di educazione civica. Il tutto quasi a voler sovvertire un detto quale è ” non fare il bambino” che se prima poteva rappresentare per gli incivili ” grandi” un’offesa in questi casi invitare queste persone a farlo diverrebbe addirittura un complimento.

Mauro Nardella

cittadino sulmonese e sindacalista UIL