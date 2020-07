I cordoglio dell’Associazione ” Corfinium Onlus” per la morte del Maestro Morricone

Corfinio, 6 luglio- L’Associazione Corfinium Onlus si unisce ai numerosissimi i messaggi di cordoglio per la morte del compositore Premio Oscar Ennio Morricone, scomparso a Roma la notte scorsa. Un ricordo per l’Italia intera, la consegna del prestigioso Premio Aquila d’Oro, della VII edizione 2012, celebrato a Roma.

“Esprimo profondo cordoglio per la scomparsa del Maestro e amico Ennio Morricone – dichiara Francesco Di Nisio, presidente della Associazione Corfinium Onlus – un artista impareggiabile che ha saputo mostrare al mondo il valore della creatività italica. Conserviamo un ricordo indelebile di quel pomeriggio a Roma, quando si emozionò e fece emozionare tutti i presenti nel commentare il conferimento del Premio Aquila d’Oro. Anche a nome della nostra Associazione e della Commissione del Premio Aquila d’Oro International – conclude Di Nisio– esprimo le più sentite condoglianze alla famiglia Morricone”.

Il 2 ottobre 2012, presso l’Auditorium di Via Rieti 13 in Roma, in occasione della consegna del Premio Aquila d’Oro, il Maestro Antonio Gentile omaggiò il Maestro Ennio Morricone suonando con il suo violino “C’era una volta il West” ed “The Mission”. La motivazione del premio per il Maestro Morricone fu la seguente: “Per aver saputo coniugare e diffondere due particolari linguaggi, quello della musica e quello del cinema, facendoli fondere e vivere per nella loro completezza, primeggiando come artista in maniera assoluta a livello mondiale, portando così il nome dell’Italia a levature culturali uniche ed inarrivabili”.