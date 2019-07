I cantieri dell’immaginario al via a L’Aquila il 6 luglio

Parte la lunga estate aquilana con un pacchetto di proposte e manifestazioni di grande spessore e qualità . Per due mesi in città saranno ventisette gli appuntamenti che spazieranno tra spettacoli teatrali, concerti, balletti, monologhi, laboratori ed eventi per i bambini, al cui allestimento hanno partecipato una ventina di associazioni coordinate dal TSA (Teatro Stabile d’Abruzzo). Insomma questa edizione 2019,l’ottava della serie, si annuncia interessante e richiamerà in città come sempre migliaia di persone

L’Aquila, 3 luglio– Sabato 6 luglio prenderà il via “I Cantieri dell’immaginario”, rassegna di teatro e danza dell’estate aquilana, giunta alla sua ottava edizione con un ricco cartellone che comprende ventisette appuntamenti e che spazia tra spettacoli teatrali, concerti, balletti, monologhi, laboratori ed eventi per i bambini, al cui allestimento hanno partecipato una ventina di associazioni coordinate dal TSA (Teatro Stabile d’Abruzzo) con il sostegno del Comune dell’Aquila e del Ministero dei beni Culturali.

Oltre a Simone Cristicchi, che curerà anche il cartellone della Perdonanza e il Maestro Leonardo De Amicis, direttore artistico della manifestazione, molti altri big animeranno le serate aquilane, tra questi, Claudia Gerini, Roberto Giacobbo, Flavio Insinna, Gabriele Cirilli, Vittorio Sgarbi, i jazzisti Richard Galliano e Uri Caine, Goran Bregovich.

Un pacchetto di proposte molto interessanti che sono state assemblate grazie alla collaborazione messa in atto da tutti i protagonisti del mondo culturale aquilano e che creano un filo conduttore unico per gli appuntamenti dell’estate aquilana. Ogni sera con i Cantieri dell’immaginario si terrà un evento, una performance, una proiezione che invoglierà ad uscire di casa e trascorrere una serata all’insegna dell’arte e dell’intrattenimento di qualità.

I Cantieri inaugureranno di fatto una due mesi di eventi. Ai Cantieri, infatti, seguiranno: Cinema sotto le stelle, Aspettando la Perdonanza, la Perdonanza stessa e la Maratona jazz.

Gli avvenimenti in programma animeranno chiese, cortili e palazzi restituiti alla comunità a seguito dei lavori di ricostruzione con l’intento di dimostrare ancora una volta che attraverso l’arte e la cultura è possibile ricostruire. Il progetto vuole essere un momento importante per ricondurre l’attenzione sulla ricostruzione dell’Aquila e del suo comprensorio che però dovrà riguardare non solo una ricostruzione materiale ma anche una ricostruzione del tessuto sociale e culturale.

Nell’arco di quasi due mesi saranno in campo tante manifestazioni, con protagonisti artisti locali, italiani ed internazionali che renderanno il percorso immaginato un grande cantiere dove la ricostruzione immateriale sarà tangibile.La maggior parte degli eventi si svolgeranno negli spazi dell’Emiciclo messi a disposizione dal Presidente del Consiglio regionale Lorenzo Sospiri, ma ci saranno anche altre location tra cui il Ridotto del Teatro Comunale, Palazzo Ciolina, il palazzotto dei Nobili, il Convento di san Giuliano e la Chiesa di San Silvestro per accogliere i vari spettacoli in programma che andranno avanti per tutto il mese di luglio e fino al 1° agosto.

E proprio sul palcoscenico situato di fronte all’Emiciclo è affidata l’apertura della kermesse da parte del direttore artistico del TSA, Simone Cristicchi, che si esibirà con il concerto “Abbi cura di me” mentre la chiusura, nella stessa location, è affidata al musicista Goran Bregovich.

Un cartellone di grande spessore e di qualità che certamente riuscirà a soddisfare le esigenze ed i gusti di tutti, che potrà contemporaneamente promuovere e valorizzare il patrimonio culturale e l’interazione fra beni ed attività culturali anche in funzione di un nuovo modo di produrre spettacolo che sia in grado di coinvolgere e rendere partecipi tutti i cittadini con un occhio di riguardo verso le nuove generazioni.(h.8,00)

Maria Teresa Liberatore