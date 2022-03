Guerra e crisi economica. Conseguenze devastanti sul piano umanitario e su quello sociale

di Francesco Spina*

Chieti, 12 marzo– L’assurda guerra in Ucraina apre scenari pieni di preoccupazioni per tutti noi.Senza alcun dubbio sul piano umanitario questa la peggiore crisi che l’Europa st vivendo dall’ultimo conflitto mondiale. La condizione di chi in questi giorni vive sotto i bombardamenti e di chi tenta di fuggire dall’orrore e dalla sofferenza certamente un dramma senza precedenti nella storia recente dell’Europa.

Tutti dobbiamo essere impegnati nell’accogliere i profughi e nel renderci parte attiva per la raccolta di beni e risorse utili a gestire l’immediato.In questo senso anche noi come CGIL siamo impegnati insieme a tante associazioni e istituzioni a fare la nostra parte. La priorità resta la pace, occorre ogni sforzo per far cessare il rumore delle armi.

Ma accanto a tutto questo orrore, si sta sviluppando uno scenario preoccupante che riguarda le conseguenze economiche e sociali per le famiglie e lavoratori che derivano dalla guerra e non solo. Gli aumenti dei costi di beni di prima necessit tra cui il pane e lo spaventoso aumento del gas e dell’energia elettrica, continuano ad erodere i salari e le pensioni gi fortemente attaccati dall’inflazione.

Se vero che il potere d’acquisto delle famiglie in media secondo l’Istat nel 2021 era cresciuto del 1,8%, tale crescita stata compromessa dall’inflazione che a febbraio 2022 ha raggiunto il 5,7% riportandoci indietro all’aprile 1995. Non solo quindi ci troviamo di fronte alla peggiore crisi umanitaria europea dal dopo guerra, ma ci stiamo infilando dentro la peggiore crisi sociale ed economica dal dopoguerra.

Nella nostra Provincia tante sono le incognite e molte le attivit che hanno deciso di ridurre o sospendere temporaneamente la produzione . Serve una azione sinergica a livello nazionale,regionale e locale.Eppure, anche nelle crisi umanitarie ed economiche piu’ profonde, non tutti soffrono allo stesso modo. Proprio a causa degli enormi aumenti, importantissimi operatori del comparto energetico,stanno realizzando extra profitti che da piu’ fonti vengono quantizzati in oltre 14 miliardi di euro. Lo stato e tutte le istituzioni dovrebbero pretendere di utilizzare questi extra per aiutare le famiglie e il mondo del lavoro, ridurre gli oneri in bolletta e calmierare i prezzi dei carburanti riducendo le accise .

Questo il momento dove la politica a tutti i livelli a partire da quella territoriale, deve deciderese sostenere i cittadini e l’economia reale o il mondo della finanza e dei mercati.L’allarme forte che riguarda la nostra capacit come Provincia di continuare ad essere tra le piu’trainanti della Regione Abruzzo passa anche attraverso la nostra capacit di risposta a questi problemi e alla gestione dei contraccolpi che arriveranno dal mancato interscambio commerciale tra noi, la Russia e l’Ucraina.

La priorità resta fermare la guerra, gestire la crisi umanitaria e le azioni a sostegno del popolo Ucraino, ma serve affiancare a tutto questo, una rapida e efficiente azione a sostegno del sistema socio economico della Provincia di Chieti e di un piano strategico e di sviluppo che come organizzazione riteniamo urgente e non rinviabile.

* Segretario Generale CGIL Chieti