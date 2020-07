Grazie Onorevole Gero Grassi

Sulmona, 4 luglio- Sento il dovere di ringraziare l’Onorevole Gerolamo Grassi detto Gero, per l’eccellente lavoro istituzionale di ricerca svolto circa il rapimento e l’assassino dell’Onorevole Aldo Moro Presidente della Democrazia Cristiana, della strage di via Mario Fani, costata la vita agli uomini della scorta che, ricordiamo, essere due sottufficiali dei Carabinieri il maresciallo Oreste Leonardi, l’appuntato Domenico Ricci e i tre agenti di pubblica sicurezza Francesco Zizzi, Giulio Rivera, Raffaele Iozzino. Gero Grassi è nato il 20 aprile 1958 a Terlizzi comune in Provincia di Bari, ed avrà una carriera politica illustre. Gero Grassi è funzionario dell’Ufficio Legislativo della Presidenza della Giunta Regionale Puglia; giornalista, scrittore, ha svolto un lavoro di ricerca sul sequestro di Moro, uno dei misteri fra i più intricati della storia della Repubblica Italiana, un delitto politico fra i più efferati della storia del’Unità d’Italia nel quale convergono e si modificano i destini di un paese.

Gero Grassi ha mosso i primi passi nell’Azione Cattolica, quindi nel Movimento Giovanile DC, affascinato dal pensiero di Aldo Moro e nelle ACLI dove ha ricoperto diversi ruoli, tra cui, per anni, quello di Presidente. È stato, nel 1982, segretario della DC, risultando nel 1989 primo eletto in Consiglio Comunale, e quindi Sindaco di Terlizzi. È ‘ stato Segretario Provinciale del PPI di Bari, poi Segretario Provinciale della Margherita di Bari e infine Segretario Regionale della Margherita di Puglia negli anni 1996 2006. Più volte viene eletto alla Camera dei Deputati; attualmente è appartenente al Partito Democratico.

Eletto Deputato della Repubblica nella Circoscrizione Puglia nel 2006, entra a far parte della Commissione Affari Sociali della Camera, dove si distingue, in qualità di relatore, in alcune leggi di miglioramento del Servizio Sanitario Nazionale. Ne conseguono la nomina a Responsabile Nazionale della Sanità della Margherita e quindi quella di Responsabile Sanità del Partito Democratico. Nel 2008, sempre in Puglia, è rieletto alla Camera per il Partito Democratico e per cinque anni svolge il ruolo di Vicepresidente della Commissione Affari Sociali. Nel 2013, dopo aver vinto le primarie del PD in Puglia, è rieletto alla Camera dei Deputati e il 9 aprile diventa Vicepresidente del Gruppo PD della Camera dei Deputati. È componente della Commissione Affari Sociali della Camera e dalla costituzione del PD componente della Direzione Nazionale. Il 25 febbraio 2013, in occasione delle elezioni, dopo aver vinto le primarie del PD, è rieletto Deputato della Repubblica per la Circoscrizione Puglia e resta in carica sino al 22 marzo 2018. In parlamento, in qualità di vice presidente del gruppo PD, avrà la delega al caso Moro e sarà componente della Commissione d’inchiesta sull’eccidio di via Mario Fani, sul rapimento e la morte di Aldo Moro, dopo essere stato presentatore e relatore della proposta di legge istitutiva della Commissione stessa, la commissione Moro II. Ha tenuto innumerevoli convegni in tutta Italia aventi come tema la ricostruzione del rapimento Moro e la strage di via Mario Fani svelando, con documenti ufficiali, le verità nascoste sino ad oggi. Il caso Moro consta di due milioni di pagine costituite da otto processi, quattro commissioni terrorismo stragi, due commissioni Moro, una commissione P2; l’onorevole Gero Grassi ha esposto quelle verità nascoste mai dette al popolo italiano. Sul suo sito www.gerograssi.it sono scaricati tutti i documenti storici ufficiali. L’onorevole Gero Grassi è un indelebile esempio di fedeltà al popolo italiano, alla nazione, ai principi espressi ed impliciti consacrati nella Costituzione della Repubblica Italiana, sui quali si fonda la Repubblica Italiana. Grazie all’Onorevole Gero Grassi, per quanto fatto sin’ora, con l’augurio di una carriera politica sempre di maggiori affermazioni e traguardi autorevoli. Buon lavoro ad maiora.

Andrea Pantaleo