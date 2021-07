Grazie Italia

Sulmona,12 luglio-Grazie alla nazionale del Commissario tecnico Roberto Mancini la quale, dopo cinquantatre anni, ha conquistato il secondo titolo di Campione d’Europa dopo il trionfo del 1968. Una notte magica, indimenticabile, la quale si aggiunge alle altre notti e partite storiche della nazionale italiana di calcio, con il suo mosaico immortale di emozioni e gioie. Una finale davvero al cardiopalma la quale vede di fronte due squadre straordinarie, due scuole calcistiche validissime; l’Inghilterra, del commissario tecnico Gareth Harold Southgate, va subito in vantaggio dopo soli due minuti con Luke Shaw grazie ad una disattenzione della nostra difesa. Luke Shaw realizza il goal più veloce nella storia delle finali del campionato europeo di calcio.

La nostra nazionale accusa il colpo, ma non perde concentrazione e determinazione trovando il pareggio con Leonardo Bonucci e consentendo di proseguire sino ai calci di rigore, i quali vedranno l’Italia battere la validissima Inghilterra alla quale facciamo le nostre congratulazioni per l’ottimo calcio giocato; una squadra che ha perso sul campo lealmente, giocando un calcio validissimo. Il risultato finale è di 4 a tre in favore degli azzurri. Da menzionare anche il palo colpito dall’Italia con Marco Verratti. Al termine della partita migliaia di tifosi si riversano per le strade e le piazze d’Italia esultanti, in un’ennesima esplosione di orgoglio nazionale. Anche la città di Sulmona questa notte non è stata meno con la festa che, come tradizione cittadina prevede, si è svolta in piazza Garibaldi un tempo Piazza Maggiore. Caroselli di auto, bandiere ricolori al vento, fuochi pirotecnici, fumogeni, inno nazionale, hanno salutato l’ennesimo trionfo della nostra nazionale.

Molta l’emozione e la gioia negli occhi di tutti grandi e piccoli, giovani e meno giovani. Ieri era l’undici luglio data storica poiché, l’undici luglio 1982, l’Italia del commissario tecnico Enzo Bearzot conquista il terzo mondiale dopo quarantaquattro anni dai due trionfi consecutivi del 1934 e 1938; l’urlo immortale di Marco Tardelli, autore del secondo goal nella finale contro la Germania Ovest, è ricordo indelebile ed uno dei piedritti imperituri del Mundial Spagnolo del 1982. In quella finale indimenticabile in tribuna è presente il Presidente della Repubblica Sandro Pertini, il quale rientrerà in patria insieme alla squadra e, sull’aereo che riporta gli azzurri in Italia, Enzo Bearzot, Sandro Pertini, Dino Zoff e Franco Causio giocheranno la mitica partita a carte del gioco dello scopone, entrata di diritto nella storia dell’Italia calcistica. In tribuna nella finale Italia Inghilterra ricorderemo sempre il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, visibilmente emozionato e commosso, ed il presidente della FIGC Gabriele Gravina, Sulmonese d’adozione, poiché vive da sempre nella millenaria città ovidiana.

La nazionale di Roberto Mancini sin dalle partite del primo turno ha dimostrato d’esserci per ottimo gioco, concentrazione, determinazione, qualità del collettivo azzurro. Ragazzi che, in quest’estate del 2021, hanno regalato all’Italia e al popolo italiano un’ennesima magnifica, indimenticabile favola calcistica. La nostra nazionale, l’Italia, salgono per la seconda volta nella storia del calcio sul tetto d’Europa raggiungendo un trionfo sperato da tutti. Auguri e congratulazioni erga omnes.

Andrea Pantaleo