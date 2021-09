Grazie Gilberto !!

Conferito stamani il Sigillo d’oro della città di Sulmona a Gilberto Malvestuto uno degli ultimi combattenti della Brigata Majella. Tanta partecipazione ma anche tanta commozione per stringersi attorno all’uomo e sopratutto al protagonista di una stagione difficile vissuta n quegli anni. Davvero una bella manifestazione quella promossa dal Comune,piena di significato e sopratutto di riflessione-

Sulmona, 2 settembre– Cerimonia foriera di ricordi, emozioni, commozioni questa mattina a Sulmona, al’interno dell’Aula Consiliare di palazzo San Francesco, con la quale si è conferito il Sigillo D’Oro della città di Sulmona, massima onorificenza a Gilberto Malvestuto, uno degli ultimi combattenti della Brigata Maiella, storica formazione paramilitare partigiana, decorata di medaglia d’oro al valor militare, la quale combatterà oltre i confini regionali sino ad Asiago, sciogliendosi a Brisighella con gli onori militari.

Presenti il Sindaco della città di Sulmona Annamaria Casini, il Presidente del Consiglio Comunale Katia Di Marzio, il vescovo di Sulmona Michele Fusco, il Vice Sindaco Marina Bianco, Raffaele Di Petro altro appartenente e combattente della Brigata Maiella, Nicola Mattoscio Presidente della Fondazione Brigata Maiella, Umberto Malvestuto docente in pensione fratello di Gilberto Malvestuto, il professor Ezio Pelino già preside del Liceo Scientifico Enrico Fermi di Sulmona, Mario Setta dell’Associazione il Sentiero della Libertà Freedom Trail, Andrea Ramuno consigliere Provinciale, i consiglieri comunali Elisabetta Bianchi e Bruno Di Masci, i familiari di Gilberto Malvestuto, autorità militari, politiche, religiose, cittadini desiderosi di non voler mancare.

La cerimonia ha avuto inizio con il canto Bella Ciao brano della resistenza partigiana. Il sigillo d’oro della città di Sulmona recante lo stemma civico cittadino, elargito il 2 settembre 1410 da Sua Maestà re Ladislao D’Angiò Durazzo alla città di Sulmona, è la massima onorificenza della città di Sulmona. Gilberto Malvestuto, visibilmente emozionato e commosso, oggi avente cento anni, un secolo di vita, ha ringraziato tutti ricordando i suoi compagni d’arme che non sono tornati a casa per aver combattuto per la libertà, la democrazia. Gilberto Malvestito è stato ufficiale con il grado di sottotenente, comandante della sezione mitraglieri. Una giornata di storia contemporanea che entra di diritto nella storia della città di Sulmona, la quale ricorda gli avvenimenti dell’ultima grande guerra della seconda guerra mondiale, la quale vedrà morire dall’una e dall’altra parte moltissimi giovani accomunati dai loro ideali. Dopo l’otto settembre 1943, con l’armistizio il quale viene firmato a Cassibile il giorno tre, dinnanzi il generale Dwight Eisenhower comandante in capo delle forze alleate, per la nostra nazione inizieranno due anni terribili, con la guerra civile che imperverserà nel turritorio italiano. Gilberto Malvestito, assieme ai suoi compagni d’arme della Brigata Maiella, sarà protagonista in prima linea degli avvenimenti bellici. La Brigata >Maiella è patrimonio sia della Regione Abruzzo, sia dell’Italia.

Dal primo gruppo costituito a Casoli la formazione paramilitare di volontari vedrà sempre più accrescere il loro organico. La formazione nel mese di giugno entra a Sulmona accolta con entusiasmo e gioia da parte della popolazione locale. A Questi uomini molti se ne uniranno dalle città di Sulmona, Castel Fidardo, Tivoli, Tetilia Polic, Pratola Peligna, Roccaraso, Pescina, Villalago, Pettorano Sul Gizio, Celano, Torre De Nolfi, Popoli, Bugnara Antodoco, sol per citarne alcune, ed ancora molti altri aderiranno da Recanati, dall’Emilia Romagna sino a raggiungere le 1326 unità di volontari fra ufficiali, sottufficiali, graduati e militari di truppa. Si avranno 54 caduti e 131 feriti. Gli arruolamenti nella città di Sulmona avranno luogo nel distretto militare cittadino, all’epoca distretto militare regionale.

In moltissimo risponderanno all’appello del bando militare d’arruolamento a firma del tenente Claudio Di Girolamo, altro combattente della storia formazione, emanato dal Comitato Patriottico Locale per la Liberazione Nazionale. Ricordiamo inoltre che Claudio Di Girolamo è stato altro ufficiale nella Brigata maiella avente il grado di capitano, comandante della compagnia pesante. La formazione vanta innumerevoli riconoscimenti e onorificenze militari, combattenti decorati: 4 medaglie d’argento alla memoria, 11 medaglie d’argento sul campo, un encomio solenne, 43 medaglie di bronzo al campo, 144 croci di guerra sul campo, alle quali vanno aggiunte le decorazioni polacche quali una al merito con spade d’argento, 14 al merito con spade di bronzo, 3 croci dei valorosi.. La Brigata Maiella insignita della medaglia d’oro al valor militare, unica formazione di patrioti ad aver avuto tal eminente riconoscimento, l’avrà mediante concessione da parte del presidente della Repubblica Antonio Segni il 14 novembre 1963; la cerimonia di consegna della medaglia avverrà il 2 maggio 1965 nella città di Sulmona alla presenza dell’allora Ministro della Difesa Giulio Andreotti. Gilberto Malvestuto è uno degli ultimi ambasciatori di quel periodo storico difficile, arduo, terribile, ma anche eroico il quale è ricordato da tutti con emozione, ringraziamento; egli è uno degli ultimi testimoni e protagonisti della lotta di liberazione, combattendo in prima linea senza mai indietreggiare un solo istante. Un Sulmonese ed abruzzese forte e gentile, il quale ha contribuito alla lotta di liberazione ed alla nascita della Repubblica Italiana, dello stato democratico italiano. I ragazzi della Brigata Maiella sono gli ambasciatori fra i più autorevoli della nostra generosa, onesta, laboriosa, straordinaria gente d’Abruzzo e d’Italia. Grazie di tutto non vi dimenticheremo mai.

Il messaggio del sindaco della città Anna Maria Casini

Sulmona, 2 settembre –Un uomo che ha sempre fatto dei valori dell’amor di Patria e della Pace un riferimento costante,

un uomo forte e nello stesso tempo umile nell’animo, che ha conosciuto da vicino il valore della libertà e il prezzo per riconquistarla, combattendo e rischiando la sua vita per gli altri, per tutti noi, per un Paese libero, ricevendo per questo molti alti riconoscimenti per il suo valore in campo.

Un uomo che non ha mai smesso di essere viva testimonianza di un periodo doloroso della nostra storia che va raccontata e raccontata ancora, soprattutto ai giovani affinchè abbiano memoria di quello che è stato, per affrontare la vita e il futuro, consapevoli del valoroso e doloroso percorso che ha garantito oggi di vivere una libera repubblica democratica.

Perché come tu stesso, caro Gilberto, hai avuto modo di ricordarci nel tuo libro “Sulle ali della Memoria , per non dimenticare” “…il futuro di un Paese nasce dalla storia e non dalla cancellazione del passato”.……

…..La Città oggi ti esprime un sentito ringraziamento e riconoscimento perché ci hai insegnato e ricordato costantemente cosa vuole dire Libertà, cosa vuol dire Onore, Solidarieta’ e senso del dovere.

Perché ancora oggi continui a riservare parole dense per noi, per gli altri, per le future generazioni affinchè comprendano quanto importanti siano quei valori fondanti della nostra Repubblica, che vanno difesi.

Sempre e comunque.

Come tu hai fatto.

Perché ancora oggi c’è sempre una guerra da combattere, un debole da difendere ed una Patria da onorare.

Contro la violenza, l’arroganza, la sopraffazione.

E’ dunque con grande commozione che mi accingo a consegnare l’Alta Benemerenza Civica del Sigillo d’Oro a nome della Città di Sulmona cosi come deliberato all’unanimità dal Consiglio Comunale nella seduta del 18 agosto 2021.

Anna Maria Casini – Sindaco di Sulmona