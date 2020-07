Gravina: la passione dei sostenitori è l’anima del calcio

Come sta andando il mondo del calcio in questo particolare momento? A questi ed altri interrogativi risponde oggi Gabriele Gravina in una intervista rilasciata al quotidiano sportivo Tuttosport “Non era facile ma l’organizzazione che abbiamo messo in piedi sta funzionando molto bene. Cio’ ha anche consentito l’avverarsi di una splendida favola sportiva, quella del Benevento, che non sarebbe stata cosi’ emozionante se non ci fosse stata la ripartenza”. Gabriele Gravina e’ piu’ che fiducioso sulla regolare conclusione dei campionati e orgoglioso del lavoro svolto per la ripartenza del calcio dopo lo stop forzato per la pandemia Covid-19. Sempre nella stessa intervista il numero 1 del pallone italiano pronostica “un mese di luglio entusiasmante” e, partendo dal derby della Mole di oggi, parla della riapertura degli stadi. “Il calcio alimenta emozioni grazie a sfide sempre nuove, ma i derby rappresentano qualcosa di particolare perche’ affondano il loro fascino nella storia e nella tradizione. Juve-Toro e’ una gara cosi’, il mio auspicio e’ che sia, oltre la prima nella sua storia, anche l’ultima senza tifosi allo stadio. E’ il vero tema, il pubblico e’ l’anima di questo sport. Lo spettacolo del calcio non puo’ sopravvivere a lungo senza la passione dei propri sostenitori. Se la curva dei contagi continuera’ a scendere, mi auguro che il Comitato tecnico scientifico nei prossimi giorni possa darci nuove indicazioni. Noi siamo pronti”