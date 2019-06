Grave ancora l’uomo colpito da legionella. In rianimazione invece il ciclista investito

Avezzano, 19 giugno-E’ sempre in prognosi riservata, in condizioni gravi, l’anziano colpito da legionella e ricoverato nei giorni scorsi in rianimazione all’ospedale di Avezzano. Oggi è stato estubato e sarà importante l’andamento del quadro clinico delle prossime ore. Sono invece nettamente migliorate le condizioni degli altri due pazienti, anche loro colpiti dalla legionella e ricoverati nel presidio. Salvo complicazioni, i due potrebbero essere dimessi nei prossimi giorni.

Ciclista investito ieri a Luco dei marsi. E’ in condizioni molto gravi, in rianimazione, l’uomo, ricoverato ieri all’ospedale di Avezzano, per le lesioni riportate dopo essere stato investito da un’auto a Luco dei marsi, mentre era in bicicletta. Il paziente, in prognosi riservata, ha riportato trauma cranico, toracico e altre lesioni molto gravi. Lo riferisce questa sera il bollettino medico della Asl 1 Avezzano-L’Aquila-Sulmona (h.18,00)