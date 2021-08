Grande successo per la 5^ edizione Sulmona in rosso

Sulmona, 28 agosto-Grande successo a Sulmona per la prima giornata della quinta edizione di Sulmona in rosso, evento realizzato e ideato da Walter Tirimacco delegato per la regione Abruzzo di passione rossa. La manifestazione in questa edizione oltre a vedere la presenza di cinquanta Ferrari provenienti da Emilia Romagna, Abruzzo, Veneto, Lombardia, Campania, Toscana, Umbria, Marche, Lazio, ha la presenza delle vetture sportive dell’Abarth Club Abruzzo Official presieduto da Filippo Colangeli e degli esemplari d’epoca della vespa e camion.

Lo scenario come sempre è il plateatico di Piazza Garibaldi, già Piazza Maggiore. Presenti Fabio Barone Presidente del Club Passione Rossa, detentore di tre titoli mondiali realizzati con il modello Ferrari 458, ottenuti su percorsi stradali molto impegnativi, Walter Tirimacco delegato per la regione Abruzzo di passione rossa, Roberto del Castello nativo di Roccaraso già pilota di Formula due, molti appassionati di automobilismo. Non sono mancati i curiosi del caso per ammirare sia i modelli di Ferrari che, sempre, appassionano e coinvolgono tutti ad ogni età e generazione, sia i modelli d’poca della vespa modello di scooter della Piaggio, brevettato il 23 aprile del 1946, su progetto dell‘ingegnere aeronautico Corradino D’Ascanio.

La vespa è uno dei prodotti di disegno industriale più famosi al mondo, nonché più volte utilizzato come simbolo del design italiano. Ricordiamo che Corradino D’Ascanio è nostro conterraneo poiché è nato a Popoli nel febbraio 1891, morto a Pisa nell’agosto 1981; l’ingegnere Corradino D’Ascanio ha anche il primato di aver progettato il primo prototipo dell’elicottero. Molta è stata l’ammirazione anche per le vetture sportive dell’Abarth. Il pubblico ancora una volta ha risposto con entusiasmo all’evento cittadino. La manifestazione, ha anche la finalità di promuovere le bellezze paesaggistiche territoriali di questa zona dell’Abruzzo Ulteriore, con la sua storia millenaria, i suoi usi, costumi, tradizioni secolari. Non è mancata la storia della fotografia con le diapositive le quali ritraggono Guido Ginaldi e Raffaele D’Amario, coppia storica delle corse automobilistiche abruzzesi, i quali si aggiudicheranno la vittoria della seconda edizione della Coppa Acerbo Pescara, celebre corsa automobilistica Abruzzese, svoltasi dal 1924 al 1961, la quale ha il nome dell’eroe abruzzese Tito Acerbo. Domani si avrà la seconda giornata con il corteo delle cinquanta auto Ferrari le quali ripartiranno da Piazza Guido Ginaldi in Sulmona alle ore 9:15. Passeranno per Pacentro (ore 9:30), Campo di Giove (ore 10:00), Pescocostanzo (ore 10:30), Rivisondoli (ore 10:40) per sostare per allo Snow Driving dell’Aremogna a Roccaraso.

Ricordiamo che il Ferrari Club Passione Rossa è il più importante Ferrari Club al mondo. Soffermandoci alla storia della casa automobilistica della Ferrari ricordiamo cheviene fondata a Maranello in provincia di Modena nel 1947 da Enzo Ferrari. La Ferrari è protagonista anche nel campionato del mondo di Formula uno e, nell’albo d’oro, vanta quindici titoli piloti e sedici costruttori. Il simbolo della Ferrari, il cavallino rampante, deriva da quello in uso durante la prima guerra mondiale dall’aviatore italiano Francesco Baracca; i familiari lo cederanno a Enzo Ferrari e diventerà l’emblema del marchio dell’azienda modenese. La Ferrari è mosaico di avvenimenti storici eterni i quali sono l’ identità immortale della storia italiana. La città di Sulmona per la quinta volta si colora del rosso Ferrari per la gioia, l’emozione, la soddisfazione di tutti.

Andrea Pantaleo