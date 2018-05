Grande entusiasmo in città per il Giro d’Italia

Sulmona, 13 maggio- Pubblico delle grandi occasioni, ed altra giornata memorabile, quella che si è vissuta questa mattina nella città di Sulmona per il passaggio del Giro d’Italia giunto alla sua centounesima edizione, evento favorito dalle ottime condizioni meteorologiche. Molta l’emozione, l’attesa da parte del pubblico assiepato ai due lati di Viale Mazzini, attendendo l’arrivo ed il transito dei corridori. Presente il Sindaco della città di Sulmona Annamaria Casini. Lo sport è anch’esso una realtà di forte aggregazione e partecipazione sociale: tutti, davvero tutti, grandi e piccoli a tutte le età, di ogni generazione, erano in trepidante attesa del passaggio della corsa osa Italiana, la quale è considerata una delle corse a tappe fra le più prestigiose ed ambite nell’intero panorama ciclistico internazionale. Innumerevoli i ricordi e, come di consueto, non son mancati i dibattiti e gli scambi di opinioni soprattutto da parte degli appassionati di ciclismo. Alle ore quattordici e trenta circa il primo gruppo dei corridori, con un vantaggio di circa otto minuti sul gruppo della maglia rosa, svoltando da Viale Mazzini si è immesso in Via della Circonvallazione Occidentale.

Al passaggio dei ciclisti si è levato come di consueto un lungo ed interminabile applauso da parte della folla assiepata ai due lati della strada. Successivamente è giunto il grande gruppo della maglia rosa e tutti i corridori hanno proseguito per giungere poi alla rotonda della Cattedrale di San Panfilo per poi proseguire lungo Via Pescara. Sono immagini sportive che evocano sempre il passato glorioso di questa storica corsa a tappe italiana, determinando un legame fondamentale con il presente ed i campioni del ciclismo di oggi, a suggellare un binomio inscindibile. Molte anche le ammiraglie come sempre al seguito assieme alle biciclette pronte per il cambio in caso di guasti e rotture, molti i mezzi pubblicitari ad arricchire la carovana del Giro d’Italia. A seconda della maglie che indossano i corridori vi è un significato della gara preciso: colui che ha la maglia rosa è il leader della classifica generale, classificato al primo posto in graduatoria, colui che al termine vince il Giro, chi indossa la maglia verde è il miglior scalatore, chi porta la maglia di color ciclamino è il leader della classifica a punti.

La prima edizione del Giro D’Italia risale al lontano 1909 e viene vinta da Luigi Ganna con un percorso di 2448 chilometri; immediatamente si affiancheranno alla corsa rosa due quotidiani importanti quali La Gazzetta dello Sport ed il Corriere della Sera. Da quest’istante la corsa si svolgerà ogni anno sempre nel mese di maggio ad esclusione del drammatico periodo della prima e della seconda guerra mondiale. La corsa prevede tappe con percorsi eterogenei che vanno dalla pianura, alle montagne, a quelle a cronometro, ai percorsi misti. I corridori che hanno conquistato più volte il Giro d’Italia nella storia sono stati Fausto Coppi, Alfredo Binda, Eddy Merckx. Miguel Indurain. Al corridore Mario Cipollini spetta invece il primato storico di vittorie di tappa con ben 42 trionfi. Ricordiamo altri grandi campioni che hanno conquistato il Giro d’Italia: Gino Bartali, Ugo Koblet primo straniero a vincere il giro nel 1950, Fiorenzo Magni, Carlo Galetti, Costante Girardengo, Alfredo Binda, Learco Guerra, Charly Gaul, Felice Gimondi, Carlo Clerici solo per citarne alcuni. Da alcuni anni si ha la peculiarità che il Giro d’Italia si svolga per alcune tappe anche oltre i confini nazionali.

Il Giro d’Italia insieme al Tour de France e alla Vuelta a Espana rappresenta la trilogia dei Grandi Giri a tappe internazionali. Il Giro d’Italia è stato protagonista immortale anche nel magnifico mondo del cinema, grazie ad una straordinaria pellicola del 1948 del celebre Regista Mario Mattoli, dal titolo “Totò al Giro d’Italia”. Oltre al celebre attore Antonio De Curtis in arte Totò, all’attrice Isa Barzizza, ed altri attori ed attrici di fama, nel film sono protagonisti alcuni corridori del ciclismo internazionale dell’epoca quali Coppi, Bartali, Cottur, Ricci, Kubler, Ortelli, Magni, Bobet, Schotte, solo per citarne alcuni, con le musiche scritte e dirette da Nino Rota. Sulmona in questa domenica soleggiata di maggio si è colorata ancora una volta dell’affascinante color Rosa simbolo intramontabile di questa straordinaria, storica, immortale, leggendaria corsa a tappe italiana del Giro d’Italia.(h. 18,00)

Andrea Pantaleo