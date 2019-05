Gran Sasso: subito Consiglio regionale straordinario

Sulmona, 2 maggio –I gruppi consiliari alla Regione “Legnini Presidente“, “Partito Democratico” e “Abruzzo in Comune” nel corso di un’apposita conferenza stampa hanno illustrato la richiesta di convocazione di un Consiglio regionale straordinario, allo scopo di sviluppare un confronto con tutte le componenti consiliari ed approvare un documento contenente indirizzi riguardanti le iniziative da intraprendere e le misure urgenti da adottare per la messa in sicurezza dell’acquifero del Gran Sasso, della sede autostradale e dei laboratori Infn

.Presenti alla conferenza stampa oltre al Consigliere regionale Giovanni Legnini anche il Capogruppo del Pd in Consiglio regionale Silvio Paolucci,i Consiglieri Amerigo Di Benedetto e Dino Pepe, l’on. Stefania Pezzopane(Pd), l’ex Vice Presidente della Regione Giovanni Lolli.

I gruppi consiliari di centrosinistra- hanno spiegato- stante l’eccezionale rilevanza dell’ecosistema del Gran Sasso e dell’enorme importanza degli interessi coinvolti, riguardanti la salubrità delle acque, il collegamento autostradale, la ricerca scientifica di rilievo internazionale, ritengono urgente assumere precise misure ed iniziative per l’attuazione di quanto già indicato nelle delibere di giunta regionale del 25 gennaio 2019 e del 29 aprile 2019. In particolare ritengono che l’istituzione regionale debba assumere le seguenti iniziative: richiesta al Governo di finanziamento urgente,con apposito o provvediment9o legislativo necessari per superare le criticità del sistema del Gran Sasso per un totale di 172 milioni di euro; aggiornamento e rinnovo del protocollo d’intesa del 7 settembre 2017 con previsione della partecipazione di sindaci e associazioni;nomina di un Commissario straordinario per la sola esecuzione degli interventi e mantenimento in capo al Presidente della Regione di un ruolo di impulso e di coordinamento degli altri organi e strutture regionali e a tutti i soggetti pubblici coinvolti nelle rispettive competenze; informazione delle forme piu’ efficaci e partecipazione dei cittadini con particolare riguardo al monitoraggio della qualità delle acque,revoca della chiusura del tunnel del Gran Sasso (h. 18,30)