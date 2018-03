GP Giovanissimi, arriva la super promozione per il palaghiaccio di Roccaraso

Della Monica (Acd): cerchiamo di facilitare il divertimento dei giovani atleti

Roccaraso,19 marzo- Orario di apertura allungato e un super sconto per l’ingresso e il noleggio delle attrezzature. Con queste novità il palaghiaccio “Giuseppe Bolino” di Roccaraso si prepara ad accogliere gli oltre 1.600 giovani sciatori che questa settimana, da giovedì a domenica, si sfideranno sulle piste dell’Aremogna per la 41edizione edizione del Gran Premio Giovanissimi.

Si tratta della più importante competizione nazionale di sci riservata agli atleti dai 9 ai 12 anni, che quest’anno l’Amsi ha assegnato alla Scuola di sci Roccaraso-Aremogna. Proprio per agevolare e rendere più divertente la permanenza degli atleti, dei tecnici e dei loro accompagnatori, l’Acd Roccaraso-Pietransieri, la società che gestisce il palazzo del ghiaccio, ha definito questa nuova iniziativa. Esibendo lo skipass del comprensorio Alto Sangro, sarà possibile acquistare il tagliando d’ingresso e noleggiare i pattini al prezzo promozionale di 8 euro. Inoltre, da venerdì a domenica, la struttura sarà sempre aperta sin dal mattino.

“Il palaghiaccio è una struttura che rappresenta un valore aggiunto alla nostra offerta turistica tradizionale – ha spiegato l’amministratore unico dell’Acd Roccaraso-Pietransieri, Giuseppe Della Monica – Non si tratta solo di un’iniziativa di marketing: siamo consapevoli infatti che in termini sportivi e per il divertimento di questi giovani atleti dopo le sedute di allenamento in pista, il palaghiaccio sia un punto di riferimento assoluto. Per questo abbiamo pensato di avviare questa promozione, cercando così di facilitare l’accesso di tutti questi giovani sciatori”. (h. 12,30)