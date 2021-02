Governo, Monti: si invoca tecnico quando partiti non si accordano

L’idea del governo istituzionale “rispunta spesso, è vero. Ma è molto raro che venga attuata. Se per governo istituzionale o tecnico si intende un governo guidato da un presidente del Consiglio che non appartenga a nessuno schieramento politico, come sarebbe Mario Draghi o Marta Cartabia tra i nomi che oggi ricorrono, e con vocazione ad essere sostenuti da tutte le forze parlamentari, se non sbaglio c’è un solo precedente nei 75 anni della Repubblica”. Lo afferma in una intervista al Corriere della Sera, riferendosi all’esecutivo da lui guidato, Mario Monti, commissario europeo fra il 1995 e 2004 e premier fra 2011 e il 2013. “Forse influenzato dalla mia esperienza – spiega Monti – credo che potrebbero esserci due varianti di governo istituzionale o tecnico. E ora non mi soffermo su questo secondo termine, che secondo me rivela il senso di superiorità e di inferiorità che molti politici provano simultaneamente, dovuto alla, diciamo, sempre meno alta considerazione in cui il resto del Paese li tiene, qualche volta erroneamente”. C’è, spiega “una variante bassa, che non aspira ad essere di grande coalizione o unità nazionale, nella quale i leader dei partiti di affidano a un ‘tecnico’ la posizione di guida perché non riescono a mettersi d’accordo su chi di loro debba ricoprirla (come nel governo Conte I), salvo poi recriminare in silenzio se quel ‘tecnico’ si rivela un politico più fine di loro. Poi c’è una variante alta, che aspira alla grande coalizione o unità nazionale. Questa, secondo me, è la sola variante che giustifica la temporanea abdicazione da parte dei politici; ma non certo della Politica, che anzi può allora avvicinarsi un po’ di più all’interesse nazionale”.