Governo, Di Maio: Pd mi ha sorpreso

“Ero scettico, ma devo dire che il primo anno di lavoro con il Pd mi ha sorpreso. Durante la pandemia abbiamo cementato i rapporti e lavorato molto bene assieme”. Lo dice in una intervista al ‘Fatto quotidiano’ Luigi Di Maio, ministro degli Esteri, a proposito dei rapporti al governo con i Dem. Per quanto riguarda il futuro, “noi 5Stelle stabiliremo dei nuovi obiettivi, poi vedremo chi vorrà realizzarli con noi”. Gli obiettivi che fissa Di Maio sono “una fiscalità di vantaggio per gli investimenti italiani e stranieri nell’ec onomia sostenibile del nostro Paese, la cosiddetta green economy. Poi dobbiamo investire nella formazione: le imprese rischiano di non trovare più personale qualificato. Ed è fondamentale un patto per le esportazioni”. Oggi è anche in programma un vertice di maggioranza sulle modifiche ai Dl sicurezza, su cui Pd e M5s hanno opinioni diverse. “Sappiamo – sottolinea – che questa è una sensibilità del Pd: oggi ci sarà una riunione di governo sul tema. Siamo disponibili a trovare un punto di caduta, e sono certo che si troverà”