Governo, Cicchitto: molto meglio il governo della sua maggioranza

“Allo stato, a nostro avviso, la situazione è del tutto paradossale: il governo è migliore delle forze politiche che lo sostengono. Ci auguriamo che a loro volta i singoli ministri siano capaci di esprimere il meglio e non il peggio dei partiti che rappresentano. Da tutto ciò traiamo una conseguenza oggettiva. Durante il suo discorso Mario Draghi ha fatto un riferimento a Papa Francesco, poi salendo un altro gradino si è riferito direttamente al Signore, cioè al Padre Eterno, ce n’è proprio bisogno: che Dio ci aiuti”. Così Fabrizio Cicchitto, presidente di Riformismo e Libertà, al quotidiano Il Riformista. “II discorso di Mario Draghi in parlamento non ha espresso la filosofia di un governo piattamente tecnico alla Mario Monti, ma qualcosa di molto più significativo”, ha comunque commentato Cicchitto. “Draghi, partendo da un riferimento allo ‘spirito repubblicano’, ha dato al suo discorso un’anima, un’anima riformista, europeista, atlantica, rigore e non lassismo nell’affrontare la pandemia, approccio innovativo per cambiare il fisco e la giustizia, una linea di crescita e di innovazione per tutto ciò che riguarda la scrittura e l’attuazione del Recovery Plan, nel quadro dell’esigenza di profondi cambiamenti strutturali che vanno dall’ambiente all’innovazione tecnologica”. “Quello di Draghi è un discorso che ha riflesso la complessità della sua esperienza precedente, non un tecnocrate che rifiuta e disprezza la politica, ma una personalità che proprio attraverso la sua esperienza in Banca d’Italia e alla Bce ha conosciuto in modo profondo la politica in tutti i suoi aspetti e che ha piena consapevolezza del fatto che l’Italia sta vivendo uno dei momenti più drammatici della sua esistenza.