Governo: Boccia, se c’e’ la crisi si andra’ a votare

Tra un governo che balla e il voto, meglio il voto. Francesco Boccia, ministro degli Affari regionali e uomo forte del Pd, in una intervista a “La Stampa” ribadisce un concetto piuttosto netto, condiviso con Franceschini, Orlando e Zingaretti: “Non faremo mai un governo con la destra”. Nessuno spazio per una mega-ammucchiata che finga sgangheratamente di poter contare su Mario Draghi. E se al voto dovesse vincere la destra, “governerebbe la destra, portandoci fuori dall’Europa. Ma questo paese ha tutti gli anticorpi democratici che servono. Una cosa pero’ la voglio dire: Vinceremmo noi”. Quanto alla tenuta dell’esecutivo, “il governo regge se chi ne fa parte vuole stare insieme e sa che cosa vuole fare. Se non ci sono piu’ le condizioni, il presidente della Repubblica decide. Affermare che per il Pd a quel punto non c’e’ altra via che il voto — come ha fatto Franceschini – non significa non conoscere la Costituzione ma dichiararsi contrari a ogni forma di pasticcio o di esecutivi geneticamente modificati”. E Renzi “dovrebbe sapere che il Pd non fara’ mai governi con la destra. E parlo di Salvini, della Meloni e anche di Berlusconi”. Per quel che riguarda un eventuale rimpasto, invece, “decidono i partiti. Si vota se si rompe l’alleanza, c’e’ il rimpasto se il premier e i segretari nazionali decidono di mettere in campo altri giocatori”, ha concluso Boccia.