Governare il cambiamento, anche a Sulmona

Sulmona, 14 giugno– Quante coincidenze si vanno intrecciando di questi tempi. La piu’ clamorosa resta sicuramente l’annuncio del Presidente del Consiglio Conte di voler inserire l’Abruzzo al centro delle nuove strategie del sistema delle grandi infrastrutture per prossimi anni ponendo una particolare attenzione ai collegamenti ferroviari sulla linea adriatica da Pescara a Bari e a quella da Pescara-Sulmona-Roma. Che poi si chiami velocizzazione o alta velocità ccon tutto il rispetto alle considerazioni tecniche e scientifiche che vanno pure poste a noi interessa poco.

Il significato vero di quell’annuncio per il Centro Abruzzo è di straordinaria impoprtanza e puo’ avere ,nel tempo, riflessi clamorosi A noi interessano poco le banalità e le ironie di alcuni ambienti politici locali, sempre gli stessi, dimenticando forse che per questo territorio è il punto di una nuova ripartenza. Ecco perchè il futuro per questa città è già iniziato.

Intanto va dato atto a chi attorno a questa idea ci ha sempre creduto e ci ha lavorato fra mille incomprensioni, diffidenze, intramontabili invididucce di basso profilo come accade spesso nei piccoli paesi. Quando quasi un anno fa Franco Iezzi, ex Consigliere e assessore comunale, direttore del Consorzio Industriale ed ex Presidente del Parco Majella organizzo’ un convegno proprio sulla Pescara Roma con il Presidente del Censis De Rita, Maurizio Gentile ( sulmonese e Ad di Rfi), il Presidente della Regione Marsilio (per la prima volta in veste di Governatore a conoscere la città) e ovviamente altri esperti e studiosi probabilmente in pochi , al di là dei formalismi e apprezzamenti di cicostanza, credevano alla possibilità di concretizzare quell’idea. Nessuno poteva immaginare che pochi mesi dopo il Governo la potesse fare sua.Almeno nelle intenzioni. Ma De Rita era tornato dalle nostre parti dopo tanti anni quando lo stesso Iezzi da Presidente della Comunità montana Peligna lo aveva incaricato di elaborare il progetto di sviluppo di questo territorio che ancora oggi appare di straordianria attualità in un passaggio della sua relazione aveva lanciato un sottile riferimento alle poche ipotesi a disposizioni del governo per avviare nuove politiche di programmazione.Un caso? Un intuito? Una anticipazione? Un messaggio preciso?

Un’altra coincedenza che colpi in quella occasione la presenza, oltre che di sindaci,amministratori e qualche parlamentare locale, di Carlo Masci, attuale sindaco di Pescara al fianco del sindaco Casini, quasi a voler testimoniare la necessità di ripensare anche una strategia diversa di collaborazione fra il Centro Abruzzo e la Val Pescara e la stessa città adriatica con tutte le sue strutture, servizi ed il potenziale di cui dispone.Di contro Sulmona si candida, con il suo straordinario patrimonio culturale, come la porta d’ingresso per il bacino turistico dell’alto Sangro o dell Valle del Sagittario.

Per non farla troppo lunga vale la pena ricordare a tanti smemorati di casa nostra che se non fosse stata per la tenacia,la competenza, la sensibilità e anche la cocciutaggine di Iezzi oggi di questi temi nessuno avrebbe parlato e forse nessuno avrebbe sognato un percorso per i prossimi anni,tanti, di provare a costruire una condizione diversa per questo territorio. E. chissà se l’annuncio di Conte è poi arrivato così all’improvviso e a caso.

A proposito di coincidenze Proprio in questi gionri ricorrono i 50 anni dalle prime elezioni reginali una delle riforme piu’ significative nella storia del dopoguerra di questo Paese. In Abruzzo è passato in silenzio ( ma se ne saranno accorti ?) mentre in tutte le Regioni,tutte, gli amministratori di oggi hanno cercato di riflettere sul significato di quella data. Era il 7-8 giugno 1970 e anche per la storia di questa città è u riferimento assai preciso. Allora l’Abruzzo non era affatto una Regione ma l’unione forzosa di quattro province sempre in disaccordo su tutto.Ed il Gran Sasso accentuava le distanze non solo tra l’Aquila e Teramo ma tra questa regione ed il resto del Paese. Ma quelli erano anche gli anni in cui l’Abruzzo poteva contare, a Roma e in regione, su una classe politica di spessore, orgogliosa, che conosceva l’Abruzzo e si batteva per i suoi problemi. Oggi in Regione non si parla abruzzese ma romano e pochi conoscono la storia, ed i problemi di questa terra.

All’inizio degli anni settanta in città e in Valle Peligna si percepivanno i primi segnali di una piccola ripresa economica,. Quegli anni in cui a Palazzo san Fracesco avvenne una cerimonia storia tra il sindaco Di Bartolomeo ed il Presidente Agnelli per sancire l’arrivo a Sulmona dello stabilimento Fiat ( oltre mille posti di lavoro) che segnò l’avvio di quella rivoluzione che accese nuove speranze per la nostra gente. Ma a cavallo di quegli anni si registrava anche una crerscita della nostra regione con la costruzione di tante infrastrutture una rete autostradale fra le migliori d’Europa, delle Università in tutte le province, il traforo del Gran Sasso non era più’ un ostacolo ma una scorciatoia veloce che univa tutto l’Abruzzo anche quello costiero con Roma . Erano gli anni in cui grazie una classe politica e dirigente di spessore si determinò una crescita che fece storia perchè l’Abruzzo da ultima regione del Mezzogiorno divenne la prima del centro sud tanto da non poter beneficiare piu’ degli aiuti comunitari.

Diversi anni piu’ tardi anche questo nostro territorio risentì poi di una crisi piu’ complessa che veniva da lontano Per riaccedenre i riflettore sulla nostra città, con l’arrivo di risorse importanti, si dovette attendere l’anno 1983/84 quando il Consiglio regionale approvò la legge-Bolino per la costruzione della nuova ala dell’Ospedale. Dieci miliardi distribuiti in tre annualità.La cronaca non ricorda iniziative migliori anche se sulla vicenda del Masterplan che sulla carta prevedevano risorse importanti ci sarebbe da fare una lunga riflessione.

E mentre si ci si interroga sulla vicenda della ferrovia Pescara-Roma forse è bene ricordare che questa vicenda dell’emergenza sanitaria ha cambiato le regole del gioco e anche della politica. Già perchè la città non sa piu’ che farsene oggi di uomini e donne telecomandati e ubbidienti a giochini spiccioli e inutili. Troppi chiacchiericci e pochi risultati Oggi esiste il problema degli impresentabili in politica ma esiste anche il problema delle responabilità politiche che non sono uguali per tutti Cosi’ ad esempio vale appena ricordare che all’indomani del sisma del 2009 si dovevano costituire le aree del cratere sismico.

Sulmona ne rimase esclusa perché qualcuno predicvava con ‘Amministrazione comunale di centro destra,alla pronvicna di centro destra, alla Regione e al Governo nazionale di centro destra e Bertolaso uomo di Berlusconi che per Sulmona era meglio restare fuori dal cratere sismico perché sarebbe stata compensata diversamente.Si parlava di Zona Franca Urbana. Sono passati undici anni da quei gionri ma di quelle promesse nessuno ricorda nulla. Eppure quel passaggio sarebbe stato uno snodo importante per la ripresa. In Consiglio comunale nessuno ha osato fiatare o alzare la voce

E che dire della vicenda di Casa Italia ( anno2016) quando Sulmona fu scelta dal Governo Gentiloni grazie al Ministro De Rio e alla Regione con D’Alfonso fra le dieci cittài taliane per avvalersi per un lungo periodo di tanti benefici a difesa del patrimonio artistico e culturale ? Poi nel 2018 con l’arrivo del Governo Conti 1 ( Salvini-Di Maio) Sulmona fu deepennata. Perché? Chi ha reagito? Chi ha difeso la nostra città?

Certo sono tutte coincidenze , per carità, apparentemente di poco conto ma che stanno a testimoniare che non cè piu’ tempo di scimmiottare in politica. Oggi per governare il cambiamento ci vogliono persone competenti, preparate, con gli attributi, che vogliono bene a Sulmona e soprattutto che non cercano sistemazioni personali o professionali e non sognano di fare fortuna con l’ascensoire della politica. O.. no? Buona domenica a tutti

Asterix

( foto andrea pantaleo)