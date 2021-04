Goriano : in memoria del soldato Valentino Di Carlo

Goriano Sicoli, 10 aprile– “ Varie devastazione degli orsi a Goriano Sicoli. Oltre l’ antipasto di conigli in Contrada La Chiusa per poi proseguire con il pollaio della fornaia Gatti Luisa, che si premurava di usare uova di freschezza propria per i dolci artigianali,risulta spezzata una targa a ricordo del caduto Di Carlo Valentino, posta nel parco della Rimembranza esattamente nel luogo dove è stata calpestata dai plantigradi per scavalcare la recinzione come nel video diffuso dalla stampa regionale.

Parapax “

Così in una lettera al nostro giornale alcuni cittadini di Goriano Sicoli lamentano “l’attenzione” che gli orsi riservano al piccolo centro peligno