Goriano e la Chiesa di Santa Maria Nova

Uno tra monumenti più caratteristici che sono in Abruzzo è certamente la chiesa madre di Goriano Sicoli alla sommità del paese.

Goriano Sicoli, 1 febbraio- Ciò che la rende anche particolare; se non il comune stile architettonico del periodo, o la bellezza degli interni; e’ che è posizionata sulla stessa quota frontalmente alla linea ferroviaria Pescara-Roma , ed immediatamente dopo la stazione di Goriano Sicoli verso Cocullo, diversi viaggiatori, sempre si osserva, volgono lo sguardo alla bellezza del finestrino per ammirare dal vivo , e nel confronto artistico, la litografia di Escher, intitolata appunto ” Goriano Sicoli” che nel 1929 venne creata dalla stessa posizione sulla ferrovia.

Ora dal sisma del 2009, l’ampio piazzale prospiciente la Chiesa è stato chiuso al pubblico con provvedimento della Sovrintendenza dovendosi ricostruire il campanile. Ma dopo 12 anni di abbandono lo scenario che si offre agli spettatori ferroviari è di desolante degrado. Piante rampicanti ed erbacce che hanno aggredito tutti gli spazi sino a coprire le mura e salire sin quasi al tetto della Chiesa.

Questa situazione permane poiché viene impedito anche a volontari locali di operare qualsiasi pulizia con taglio dell’erba, potatura ordinata degli alberi, come nella litografia, per ricostituire un minimo decoro.

È ben risaputo, come questi borghi di montagna, vengono scelti per la villeggiatura specialmente da famiglie con bambini per il soggiorno In un clima salubre per la freschezza e la qualità dell’aria, perciò il miglior servizio che potrebbe svolgere il piazzale della chiesa, per la sua esposizione al vento estivo ed al ricambio dell’aria, è proprio come parco giochi(anche intitolato ad Escher) per i bambini ,all’interno di un borgo ora quasi ricostruito e rinnovato nelle molte casette medievali a disposizione , ed in ambiente di sicurezza poiché non vi possono accedere le autovetture.

Ma questo è un auspicio per il vicino futuro, nell’immediato se la Sovrintendenza di L’Aquila tutela anche i beni paesaggistici, non si comprende chi dovrebbe intervenire o quantomeno autorizzare i locali per ristabilire un dignitoso paesaggio da offrire ai visitatori.

Parapax