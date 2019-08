Gogesa su pulizia di Piazza Garibaldi

Sulmona, 7 agosto– Sono cominciate ieri sera intorno alla mezzanotte le operazioni di pulizia di piazza Garibaldi a Sulmona dalla sabbia utilizzata per il campo di gara della Giostra cavalleresca. L’ultimo camion di terra è andato via ieri sera dopo le 19, per questo il nostro intervento è dovuto iniziare obbligatoriamente in tarda serata con meno persone in giro. Abbiamo, inoltre, approfittato del servizio di demuscazione e derattizzazione in atto da parte del Comune di Sulmona e degli avvisi diramati di tenere le finestre chiuse dalle ore 23 alle 5 di mattina. Lo riferisce stamani una nota del Cogesa spa

“Cogesa ha impiegato quattro persone e due spazzatrici, che si sono rese necessarie per liberare il plateatico dalla maggiore quantità di terriccio lasciata a terra dalle ruspe per evitare di arrecare danni alla pavimentazione. Per una mezzoretta, dunque, si è alzata per forza di cose della polvere sulla piazza, per la quale- prosegue il comunicato– i responsabili dei servizi si sono già scusati ieri con gli esercenti che avevano le loro attività aperte e ai quali rinnoviamo anche oggi le nostre scuse. Purtroppo la cosa è stata inevitabile, ma subito dopo con i ripetuti lavaggi sulla piazza tutto è tornato alla normalità. L’intervento, inoltre, si è reso necessario in nottata per far tornare la piazza fruibile già da stamattina e tornare ad ospitare il mercato da sabato 10 agosto”.(h. 12,00)