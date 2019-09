Gli studenti della Valle Peligna lanciano l’assemblea fondativa di Fridays For Future

Sulmona, 12 settembre- La terra brucia, i ghiacci si stanno sciogliendo e il clima sta drammaticamente cambiando, chi può fermare tutto ciò? Soltanto noi! Non esiste un pianeta B, per questo studenti e studentesse della Valle Peligna lanciano l’assemblea fondativa di Fridays For Future, il movimento nato dalla determinazione dell’attivista svedese Greta Thunberg. È passato un anno dal rapporto dell’IPCC e ne restano soltanto 11 per impedire che il cambiamento climatico sia irreversibile.

Lo dicono gli scienziati e lo dicono gli attivisti di tutto il mondo, gli unici ad essere ancora miopi rispetto al clima sono i potenti del mondo, coloro che negli ultimi anni hanno ignorato i ripetuti allarmi e gli accordi internazionali.Dal 15 marzo le popolazioni di tutto il mondo si stanno mobilitando per esigere un cambiamento radicale, sia locale che internazionale, coinvolgendo le realtà dei vari territori e costruendo un movimento intergenerazionale.

Anche in Valle Peligna in centinaia ci siamo mobilitati e organizzati per portare avanti delle proposte di cambiamento e per unirci al grido dei movimenti ambientali di tutta Italia e di tutto il mondo.

Ma la sfida contro il cambiamento climatico va affrontata in maniera trasversale dalla società perciò chiediamo a tutti e tutte – non solo agli studenti – di partecipare all’assemblea e prendere parte insieme a noi a questa fondamentale lotta. L’assemblea di Fridays For Future si terrà sabato 14 settembre dalle 17 nella sede della Cgil di Sulmona in vico del Vecchio 5. Cambiamo il sistema, non il clima!