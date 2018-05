Gli strani silenzi a Sulmona attorno a Palazzo Portoghesi. E allora arriva l’iniziativa di Ranieri (M5S)

Troppi silenzi e troppa indifferenza della politica locale attorno alle sorti di una struttura vitale per la città non solo sul piano culturale ma anche sociale. E così il Consigliere regionale Gianluca Ranieri (M5S) ha preso carta e penna e depositato un’apposita interpellanza sul problema. Cosa intende fare la Giunta regionale su questa vicenda ? E’ pronto il progetto di ristrutturazione del Palazzo? Può una città ed un territorio restare sfornito di un servizio così imp0rtante. Sono alcuni degli interrogativi che sono stati posti e che ora aspettano una risposta. Chissà.

Sulmona, 16 maggio– Il Palazzo Portoghesi di Sulmona ( ndr sede del Centro Servizi Culturali) diventa oggetto di un’interpellanza del consigliere regionale Gianluca Ranieri (M5S) “Sulmona è stata privata non solo del Centro di Promozione Culturale e Biblioteca, ma dell’unico spazio gratuito di aggregazione che serviva non solo Sulmona, ma tutto il territorio della Valle Peligna, che conta una presenza costante di migliaia di utenti (studenti, associazioni, enti)”. Ad oggi – afferma Ranieri – la biblioteca si trova ad essere confinata nel seminterrato dello stabile INPS, non visibile al pubblico e nella possibilità di accogliere meno della metà del patrimonio librario originario, composto di oltre 25 mila volumi. L’allora direttore del Dipartimento Cultura Giancarlo Zappacosta – spiega il consigliere 5 stelle – ha pubblicamente dichiarato al momento dell’insediamento nel nuovo stabile: ‘Circa due anni di sacrifici e, poi, con molta probabilità si tornerà nella sede di piazza Venezuela, chiusa nel maggio scorso per un basso indice di vulnerabilità sismica. Per la struttura che, non può rimanere cattedrale nel deserto, saranno stanziati nel prossimo bilancio regionale un milione e 400 mila euro'”.

“Non dubitiamo della buonafede del direttore – continua il consigliere – ma a quasi un anno di distanza dalle dichiarazioni ufficiali nulla si è più saputo sul destino di ‘Palazzo Portoghesi’ che attualmente versa in stato di abbandono. Pertanto ci siamo visti costretti a chiedere al Presidente della Giunta e l’Assessore competente se sia stata stanziata la somma di 1.400.000 euro per la ristrutturazione di Palazzo Portoghesi così come dichiarato durante l’inaugurazione della sede provvisoria. Cosa intende fare il governo della regione riguardo al destino di Palazzo Portoghesi, nonché alla futura sistemazione dell’Agenzia di Promozione Culturale (APC), dell’annessa Biblioteca Regionale e del Centro Regionale Beni Culturali di Sulmona, in quanto presidi territoriali indispensabili di cultura e socialità?

Se sia già pronto o quantomeno allo studio, un progetto di ristrutturazione e recupero di Palazzo Portoghesi o, qualora ne sia stato previsto l’abbattimento, un progetto per una nuova e più adeguata struttura. Non è concepibile che uno spazio culturale di importanza sociale e storica venga abbandonato – conclude Ranieri – Auspichiamo che al più presto ci vengano fornite le risposte e che Sulmona, come tutta la Valle Peligna, torni ad avere il polo libraio che merita”. (h. 17,00)