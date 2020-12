Gli auguri del sindaco Casini alla città per riaccendere nuove speranze

Mai un anno fa avremmo pensato di vivere dei mesi così difficili che hanno segnato profondamente le nostre vite. Un anno lunghissimo e buio che ha mostrato improvvisamente tutte le nostre fragilità come uomini e come sistema, mettendo in discussione certezze che davamo per scontato.

l’avvio della campagna vaccinale a Sulmona, che dal prossimo 2 gennaio partirà con i primi operatori sanitari ;la coesione sociale e la solidarietà; il continuo e ancora necessario rispetto delle regole di distanziamento sociale, uso mascherine e igiene che non dobbiamo dimenticare; la capacità di tutti noi di essere più lungimiranti guardando al nuovo anno per cogliere insieme le opportunità che un cambiamento culturale e di stile di vita può offrire per ricostruire il futuro della nostra comunità.

Il futuro inizia stasera in cui siamo tutti chiamati a proteggere noi stessi e le nostre famiglie restando a casa per brindare con i parenti più stretti rispettando il coprifuoco e la zona rossa.

Un augurio a coloro che anche stasera saranno al lavoro in prima linea con i pazienti o in strada per garantire controlli a salvaguardia della nostra sicurezza. Auguri a tutti coloro che sono in isolamento o in ospedale per una pronta guarigione.