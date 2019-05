Gli atleti sulmonesi brillano sognando Agropoli

Sulmona, 27 maggio- Due atleti dell’Amatori Serafini Sulmona centrano la qualificazione ai Campionati italiani allievi in programma ad Agropoli dal 21 al 23 giugno. Si tratta degli ostacolisti Remo Palazzone e Lucia Santucci che hanno vinto le rispettive gare dei Campionati regionali di società assoluti in corso di svolgimento nel complesso sportivo Nicola Serafini in località Incoronata. A scendere per primo in pista è stato Palazzone che nella gara dei 110 ostacoli ha fermato il cronometro a 14”75 riuscendo a staccare di 2”89 Samuele Biancone dell’Atletica Gran Sasso Teramo.

Un successo importante per lui in quanto ottenuto dopo un lungo periodo di infortunio. A rispettare le attese è stata anche la Santucci che ha vinto la gara dei 100 ostacoli con il tempo di 15”67 rispetto a Valeria Buongiovanni dell’Unione Atletica Abruzzo (16”63) e Lara Di Marco della Pietro Mennea Atletica (17”48). Sia Lucia Santucci che Remo Palazzone hanno centrato il minimo per i Campionati italiani. L’auspicio dei dirigenti dell’Amatori Serafini è quello di ottenere lo stesso risultato con Daniele Silvestri che domani alle 15.40 correrà i 400 ostacoli