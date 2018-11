Gli Angeli di Limmari, quel 21 novembre 1943 la rappresaglia di Pietransieri

Sono diversi gli appuntamenti che il Comune di Roccaraso ha promosso in occasione del 75esimo anniversario della Strage di Limmari a Pietransieri, dove il 21 novembre del 1943 le truppe tedesche consumarono una delle più atroci stragi che la storia ricordi, durante la quale persero la vita 128 vittime innocenti tra cui molte donne e bambini. Si comincerà domani alle 10.30, nella sala “Spataro” del Comune di Roccaraso con un convegno al quale prenderanno parte numerosi ed importanti giuristi tra cui il presidente della Corte europea dei Diritti dell’uomo, Guido Raimondi, il Primo presidente della Corte di Cassazione, Giovanni Mammone, Giovanni Canzio,Primo presidente emerito della Corte di Cassazione, Noemi Di Segni, presidente dell’Unione delle Comunità ebraiche in Italia (Ucei), il presidente del Tribunale di Sulmona, Giorgio Di Benedetto, il giudice Giovanna Bilò e l’avvocato Lando Sciuba. Le conclusioni saranno affidate a Giovanni Legnini.

Sulmona,15 novembre- Ci sono eventi che hanno segnato per sempre la storia di una località, dell’Italia, del Mondo intero, che rappresentano ancora oggi ferite che mai si rimargineranno. Nel corso della seconda guerra mondiale molte saranno le rappresaglie nella quali perderanno la vita innumerevoli splendide, straordinarie, indimenticabili persone di qualsiasi età, anche bambini. Nell’Archivio di Stato di Aquila vi sono alcuni documenti che rimembrano in maniera imperitura la rappresaglia avvenuta nel bosco di Limmari il 21 novembre 1943, da parte delle Forze Armate Germaniche.

Pietransieri è un meraviglioso paese frazione di Roccaraso dell’Abruzzo Ulteriore il cui fato orribile lo farà essere protagonista di questa immane tragedia. Qui transita la linea Gustav che da Cassino giunge sino ad Ortona e Roccaraso purtroppo sarà rasa al suolo; Pietransieri è considerato uno dei capisaldi della linea difensiva della Gustav. Il 27 ottobre del 1943 il Comando tedesco della Località di Rivisondoli, a firma del Comandante di località il Capitano Schulze, procede a pubblicare un bando militare di evacuazione nel quale si annuncia che il paese di Rivisondoli sarà fatto saltare in aria causa militare; si ordina inoltre che tutti gli abitanti devono abbandonare il paese di Rivisondoli entro il 30 ottobre alle ore dodici e, chi sarà trovato nel paese, senza regolare permesso di soggiorno, sarà considerato spione. Inoltre il documento da precise disposizioni a che sia i bambini, sia le persone difettose, siano condotti con i mezzi tedeschi in località denominata Pettorano al fine di portarli in luoghi ritenuti più sicuri, lontano dalla linea Gustav; la popolazione civile non deve e non può, in base alle leggi militari di guerra, essere coinvolta nelle operazioni belliche. Con molta probabilità tale bando militare riguarda l’intera area quindi anche Pietransieri, Roccaraso, Pescocostanzo in quanto geograficamente sono tutte località a ridosso del fronte di guerra. Il documento della Legione Territoriale dei Carabinieri degli Abruzzi, compagnia di Sulmona, datato 20 luglio 1947, numero protocollo 26/4 riservato, a firma del Capitano Comandante della Compagnia di Sulmona Alfonso Pontillo, ha l’elenco delle vittime dell’eccidio di Pietransieri. Nell’elenco sono riportati i nominativi di 122persone di cui 33bambini, 16ragazzi, oltre a persone adulte ed anziane, uomini e donne. Ricordiamo i loro nominativi quale memoria indelebile di queste magnifiche persone: bambini e bambine, ragazzi e ragazze, adulti ed anziani la nostra onesta, generosa, magnifica gente della nostra ospitale terra d’Abruzzo:

Floresia Macerelli anni 22, Stefania Di Sante anni 22, Irma Di Sante anni 18, Ernestina Di Sante anni 17, Domenico Di Sante anni 12, Rosaria Di Matteo anni 48, Clorinda Di Matteo anni 21, Nunziatino Oddis anni 3, Valeria Oddis anni 27, Edilia Amorosi anni 36, Matilde Macerelli anni 5, Bartolomeo Cicone anni 88, Ermilda Di Virgilio anni 65, Anna Rossi anni 52, Rosa Di Cristofaro anni 56, Pierlanda D’Amico anni 21, Teotolinda D’Amico anni 18, Consolina D’Amico anni 13, Clerina Di Cristofaro anni 58, Pierina Di Cristofaro anni 41, Pasqua Del Vecchio anni 52, Ida Tristani anni 25, Agnese Di Padova anni 80, Elvira Di Padova anni 7, Maria Giuseppa Del Vecchio anni 49, Olimpia D’ Amico anni 76, Camilla Di Cristofaro anni 75, Maria Macerelli anni 16, Arnaldino Macerelli anni 10, Evaldo Oddis anni 10, Orlando Oddis anni 6, Giovina Troia anni 60, Agata Di Gregorio anni 63, Luisa Pansera anni 33, Clelia Di Cristofaro anni 48, Maria Troia anni 31, Gaetano D’Amico anni 79, Emilia D’Amico anni 76, Maria D’Aloisio anni 36, Romana Macerelli anni 5, Carmina Di Gregorio anni 33, Carmina Cicone anni 62, Marisa Di Cristofaro anni 7, Raffaele Di Cristofaro anni 5, Anna Di Cristofaro anni 29, Adalgisa Bucci anni 9, Elisabetta Bucci anni I, Sabina Di Padova anni 66, Anna Macerelli anni 36, Giovanna Gordisio anni 13, Domenico Cordisco anni 67, Allegranza Di Virgilio anni 60, Giraldina Cordisco anni 22, Francesco Di Battista anni 68, Santa Di Virgilio anni 66, Maria Di Cristofaro anni 44, Alfiero Tristani anni 6, Santina Tristani anni 4, Rosa Di Cristofaro anni 37, Francesco Di Matteo anni 6, Carmincita Di Matteo anni 3, Fiorentina Pasquarelli anni 33, Elisabetta Macerelli anni 12, Erasmo Macerelli anni 9, Celestina Pasquarelli anni 25, Stefano Macerelli anni 61, Costanzo Di Matteo anni 65, Domenico Macerelli anni 56, Lidia Cicone anni 28, Enrico Macerelli anni 64, Gerardo Macerelli anni 2, Pasqua Cordisco anni 68, Giovanni D’Aloisio anni 69, Felicia Carnevale anni 67, Rosaria Di Battista anni 28, Silvia D’Aolisio anni 5, Ezio D’Aolisio anni I, Edorista Di Cristofaro anni 37, Idia Di Battista anni II, Eutinio Di Battista anni 8, Biondina Di Virgilio anni 56, Piacentina Oddis anni 23, Filippo Di Battista anni 51, Rodrigo Cocco anni 22, Costantino Iarussi anni 37, Desiderata Pantalone anni 35, Antonio Iarussi anni 12, Wanda Iarussi anni II, Giuliana Iarussi anni 7, Ugo Iarussi anni 6, Anna Iarussi anni 4, Romolo Iarussi anni 4, Mirella Iarussi anni I, Giancarlo Iarussi mesi 3, Tommaso Di Gregorio anni 66, Maria Cordisco anni 28, Antonio Guidi anni 37, Vincenzo Guidi anni 33, Lorenzo Macerelli anni 33, Arnaldo Oddis anni 15, Alfonso Macerelli anni 20, Vincenzo Oddis anni 37, Antonio Di Florio anni 38, Sinibaldo Macerelli anni 18, Angela Di Cristofaro anni 22, Flavio Di Matteo anni 7, Nicola Bucci anni 6, Annaviglia Oddis anni 37, Sandro Guidi anni 8, Sara Guidi anni 5, Gianfranco Guidi anni I, Ermita Cardarelli anni 54, Giuseppe Marcelli anni 83, Maria Bucci anni 77, Achille Di Cristofaro anni 51.

Si salverà solamente una bambina di sei anni Virginia Macerelli protetta e nascosta dalle vesti della Sua Adorata Mamma.Essi sono gli angeli meravigliosi di Pietransieri e dell’incantevole bosco di Limmari. Il Sacrario di Limmari situato all’interno di Pietransieri, al cui interno sono tumulate le spoglie mortali delle vittime, è luogo di memoria, preghiera, reminiscenze indelebili. Pietransieri, in data 15 luglio 1967, è stato insignito della Medaglia d’Oro al Valor Militare dal Presidente della Repubblica Giuseppe Saragat quale forma di indelebile rispetto, memoria, ossequio di tutto il popolo italiano.(h.18,00)

Andrea Pantaleo

Fonte dei documenti: Archivio di Stato di Aquila Questura Categoria E3 busta numero 15/B