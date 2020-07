Giustizia: il progetto di legge della Lega sui Tribunali minori inzia il suo iter in Consiglio regionale

Sulmoa,29 luglio-“Approda domani, in Prima commissione consiliare “Bilancio, Affari Generali e Istituzionali”, il progetto di legge a firma del gruppo Lega Salvini Premier sulla nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero, a norma dell’art.1, comma2, della legge14 settembre 2011, n.148 e successive modificazioni”. Ad annunciarlo è il capogruppo della Lega Pietro Quaresimale “La riforma approvata dal governo Monti per quanto riguarda la nostra regione- spiega Quaresimale- ha lasciato una vasta zona, confinante con Lazio e Molise, totalmente scoperta dai servizi giudiziari e ha concentrato l’amministrazione giudiziaria nei capoluoghi di provincia, L’Aquila, Chieti, Pescara e Teramo”. –

Secondo i consiglieri leghisti “La geografia giudiziaria deve portare ad un riequilibrio territoriale con il fine di ottenere degli uffici più efficienti e garantire così diversi presidi di legalità nella Marsica e in Abruzzo e la riorganizzazione della macchina giudiziaria deve tener conto delle legittime esigenze dei cittadini e non può basarsi sulla ricerca di un presunto risparmio e, quindi, far prevalere i tagli alla spesa sull’efficienza della macchina stessa. Questo progetto di legge prevede che siano gli enti locali a farsi carico delle spese di gestione e manutenzione”. In questo modo “Tutti i Comuni e le Regioni che vorranno garantire ai territori la permanenza dei piccoli tribunali sostenendo con i propri bilanci le spese, non dovranno più attendere che il Ministero scelga autonomamente rispetto alle richieste delle amministrazioni locali, ma avranno la certezza che, come prevede la nostra modifica all’art. 8 del D.Lgs 155/2012, sia il Ministro della Giustizia a garantire a tutti la possibilità di mantenere aperti i piccoli tribunali che oggi rischiano di essere chiusi”.