Giunta regionale: ok questa sera a variazione di bilancio per convenzione Regione-Napoli calcio

L’Aquila, 8 ottobre- La Giunta regionale, riunita oggi in seduta straordinaria a Pescara, e presieduta dal presidente Marcio Marsilio, su proposta dell’assessore allo Sport, Guido Quintino Liris, ha disposto l’assegnazione di contributi per complessivi 50mila euro ai Comuni di Tortoreto (36mila euro) e San Salvo (10mila euro) per la gestione e l’organizzazione delle tappe del Giro d’Italia di domenica 11 e di martedì 13 e 4mila euro al Comune di Pescara per l’organizzazione dei campionati nazionali di atletica leggera della FISDIR (Federazione italiana sport paralimpici degli intellettivo relazionali).

La Giunta regionale, nell’ambito della convenzione con la società Calcio Napoli, inoltre, su proposta dell’assessore al Turismo, Mauro Febbo, ha approvato la variazione di bilancio, da sottoporre all’approvazione del Consiglio regionale, per interventi finalizzati alla ripresa post COVID-19 delle attività produttive e turistiche del territorio. In particolare, dal momento che con deliberazione del 28 settembre scorso, la Giunta Regionale aveva approvato il Disegno di Legge regionale, concernente la ratifica della variazione di bilancio per l’anno 2020 inerente alla Convenzione tra la Regione Abruzzo e la S.S.C. Napoli S.P.A, si è proceduto ad una variazione di bilancio che stanzia la cifra di 1milione 220 mila euro per ciascuna annualità del quinquennio 2021-2025.