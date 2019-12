Giunta regionale ok a progetto di bilancio di previsione 2020-2022

Sulmona,11 dicembre-. La Giunta regionale, nel corso della sua ultima riunione, ha approvato il Bilancio di Previsione Finanziario 2020-2022.Il documento inizia ora la lunga maratona in Consiglio ( Commissioni e Aula) per arrivare al voto finale,probabilmente,prima di Natale.

“La manovra” afferma l’assessore al Bilancio Guido Quintino Liris “si basa su tre pilastri fondamentali e traccia anche le linee di indirizzo per lo sviluppo strategico regionale e per l’attività che dovrà essere svolta nell’esercizio di riferimento dalle singole strutture”.Il primo riguarda il blocco della pressione fiscale e l’avvio di procedure progressive di riduzione della stessa a partire dal prossimo futuro.Con il secondo si interviene su tutto il territorio abruzzese con azioni concrete rivolte agli oneri di urbanizzazione, ai borghi, all’impiantistica sportiva, al ristoro dei danni da maltempo e alla problematica del dissesto idrogeologico.Il terzo interessa la riduzione della spesa corrente.

Complessivamente si tratta di un bilancio che al netto delle partite di giro, cuba circa 4 miliardi di euro tra spesa corrente e spesa per investimenti. “Sono molto soddisfatto. Ringrazio gli uffici, il dirigente D’Aristotile, i miei colleghi di Giunta per lo stimolo e il contributo per la redazione del nostro primo bilancio. È un bilancio vero, non elettorale, è un bilancio che ha un’anima, che non lascia indietro gli “ultimi”. È un bilancio che tiene conto delle esigenze degli abruzzesi, in ambito sociale, sanitario, in termini di qualità di vita, di sicurezza. È un bilancio che attenziona le infrastrutture, i rapporti con gli altri enti locali (in primis le Province e i Comuni), che attenziona il digitale, i piani urbanistici, i piani rurali, l’ambiente; un bilancio che preserva e tutela le aree interne, e, nel contempo, potenzia le prerogative costiere, un bilancio che dà forza al sistema di protezione civile, alla tutela rispetto al rischio idrogeologico, un bilancio che premia la voglia di cultura, turismo e sport della nostra Regione. L’ obiettivo continua Liris – è la riduzione della pressione fiscale sui cittadini abruzzesi, che oggi è al massimo delle aliquote a causa del piano di rientro cui siamo sottoposti dopo il famigerato commissariamento della Regione. È un grande Bilancio, che prevede molto altro e che sarà lo strumento idoneo per guidare e migliorare la vita dei nostri concittadini”

Infine particolare attenzione è stata riservata al finanziamento dell’aeroporto d’Abruzzo, all’agenzia della Protezione Civile di nuova istituzione, alla sanità, agli appostamenti per gli incendi boschivi e al rifacimento delle strade provinciali. (h. 16,30)