Giulia Di Rocco a due grandi Convegni internazionali rom

Sulmona, 25 settembre- Il Convegno internazionale in Argentina organizzato dall’ Osservatorio Gitano in collaborazione con il segretariato spagnolo prevista dal 25 al 30 Settembre l’altro il 26 settembre al Congresso Internazionale a Londra per il 50°anniversario del primo Congresso mondiale Rom tenutasi nel 1971 , Congresso Al quale prese parte anche l’attore Rom Yul Brynner ( attore statunitense) .

La Di Rocco sarà l’unica romni italiana Abruzzese originaria di Pratola Peligna che ne prenderà parte come rappresentante rom Italiana . Di Rocco è un’ attivista assistente legale membro del Forum RSC( Rom , Sinti e Camminanti ) istituito dall’UNAR presso il Ministero delle Pari Opportunità , membro dell’IRU International Rom Union che rappresenta i rom presso il Consiglio D’Europa e all’ONU Oltre essere nominata Commissario interno All’IRU per la Democrazia e la Politica . membro direttivo dell’UCRI Unione delle Comunità romanes in Italia e Presidente delle Associazioni Amici di Zefferino e Romanì Kriss.